Coppa Italia, Monza-Brescia LIVE 1-0: segna subito Kyria

⚪🔴 5′ Monza in vantaggio alla seconda occasione del match: traversone dalla destra dell’esordiente Martins per la bordata mancina di Kyriakopoulos che trafigge Andrenacci. MONZA 1 – BRESCIA 0

⚪🔴 GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

⚪🔴 4′ Prima ghiotta occasione dopo appena quattro giri di lancette: punizione di Caprari dalla destra per il colpo di testa di Caldirola che svernicia la traversa.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Torna il campo il Monza, a pochi giorni dalla sconfitta interna in campionato rimediata contro il Bologna per 2-1. Nei Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Frecciarossa la formazione biancorossa di Alessandro Nesta, dopo aver eliminato il Südtirol ai calci di rigore, ospita il Brescia guidato da Rolando Maran. Avvio stentato per i brianzoli che, penultimi in Serie A a quota tre punti, sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale (considerando il pareggio nei 90′ nella sfida di Coppa Italia contro gli altoatesini, ndr): una vittoria che manca da ben sei mesi, ovvero da quel lontano 16 marzo 2024, quando il Monza allenato allora da Raffaele Palladino riuscì a battere a domicilio il Cagliari per 1-0 con una punizione magistrale di Maldini. Bisogna invertire la rotta sin da subito per acquistare fiducia e positività in vista dei due impegni proibitivi in campionato prima contro il Napoli in trasferta e poi in casa contro la Roma. Avvio altalenante in Serie B, invece, per le rondinelle che hanno totalizzato tre vittorie e tre sconfitte in campionato e navigano attualmente in zona playoff. Chi supera il turno affronterà il Bologna agli Ottavi di Finale. Calcio d’inizio alle ore 18.30 all’U-Power Stadium.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Martins, Pessina, Valoti, Kyriakopoulos; Forson, Caprari; Maric. A disposizione: Turati, Mazzam Izzo, Djuric, Pedro Pereira, Maldini, Pablo Marí, Bondo, Bianco, Postiglione, Scaramelli, Berretta. All. Alessandro Nesta.

⚪🔵 BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Dickmann, Papetti, Calvani, Jallow; Fogliata, Paghera, Bertagnoli; Olzer; Borrelli, Juric. A disposizione: Avella, Verreth, Bjarnason, Bianchi, Moncini, Buhagiar, Corrado, Nuamah, Bisoli, Adorni, Muca, Besaggio. All. Rolando Maran.