Coppa Italia Frecciarossa, Monza-Frosinone: mister Bianco suona la carica: «Vogliamo andare avanti in questa competizione»

Il Monza di Paolo Bianco esordirà ufficialmente contro il Frosinone di Massimiliano Alvini nella Coppa Italia Frecciarossa: gara secca (calci di rigore in caso di pareggio dopo i 90 minuti, ndr) in programma domenica 17 agosto alle ore 18.00 all’U-Power Stadium e valevole per i Trentaduesimi di Finale. La vincente di Monza-Frosinone affronterà la vincente di Cagliari-Virtus Entella. Mister Bianco ritrova la sua ex squadra da avversario: infatti nella scorsa stagione l’allenatore foggiano, da subentrato, ha allenato il Frosinone centrando la salvezza in Serie B grazie a uno score da squadra playoff con ben 20 punti totalizzati in 12 gare (frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e due sole sconfitte con una media di 1,6 a partita, ndr).

Coppa Italia Frecciarossa, Monza-Frosinone: le dichiarazioni alla vigilia di Paolo Bianco

Ai microfoni del sito ufficiale del Club brianzolo ha parlato l’allenatore dei biancorossi, Paolo Bianco. Ecco le sue dichiarazioni ufficiali in vista dell’impegno in Coppa Italia contro il Frosinone:

Dopo due ottime prestazioni in amichevole contro Atalanta e Inter, arriva la prima partita ufficiale: subito dentro o fuori nei Trentaduesimi di Coppa Italia. Cosa si aspetta?

«Mi aspetto di dare continuità alle prestazioni che abbiamo fatto in amichevole sia contro l’Inter che contro l’Atalanta ma anche contro le altre. Affrontiamo una squadra che conosco molto bene per averla allenata nell’ultimo periodo e so che ci terrà a fare bella figura con il nuovo allenatore. Noi vogliamo andare avanti in questa competizione e quindi sicuramente ci faremo trovare pronti».

Curiosamente debutterà in gare ufficiali col Monza proprio contro il Frosinone che ha allenato fino a pochi mesi fa e conosce bene, è un vantaggio per lei? Che effetto le fa?

«Sarà sicuramente un bell’effetto rivedere tanti ragazzi con i quali abbiamo condiviso qualcosa di importante. Che sia un vantaggio io lo spero perché comunque i ragazzi li conosco ma potrebbe essere un vantaggio anche per il loro allenatore perché gli stessi ragazzi che conosco potrebbero dire qualcosa di mio al loro allenatore. A parte tutto credo che la cosa più importante è che il Monza faccia la partita giusta per provare a passare il turno».

In caso di passaggio del turno ci sarebbe la sfida con Cagliari o Virtus Entella. Quanto sarebbe importante andare avanti in Coppa Italia e quanto conta per voi questa competizione?

«Si, è molto importante perché riusciremmo a fare qualche partita in più e potremmo dare la possibilità ai ragazzi, che nell’arco della stagione potrebbero giocar meno, di avere un po’ più di minutaggio. Naturalmente il nostro obiettivo non è la Coppa Italia, però è quello di creare una squadra competitiva che riesca ad affrontare tutte le competizioni alla stessa maniera».

Negli ultimi giorni sono arrivati diversi nuovi acquisti, soddisfatto?

«Molto. Si, sono ragazzi che vengono tutti e tre da campionati vinti negli ultimi anni e quindi sono abituati a vincere. Noi vogliamo fare un campionato da protagonista e quindi sicuramente ci daranno una grossa mano».

Frosinone, dopo sei giorni il Mantova nella prima di campionato, sempre in casa: cosa si aspetta dal pubblico dell’U-Power Stadium in questa stagione e che messaggio vuole mandare ai tifosi biancorossi?

«Io credo che è il pubblico che si aspetta tanto da noi e quindi siamo noi prima di tutto dare a loro. Poi di conseguenza speriamo di riportare tanta gente allo stadio ma specialmente in curva».