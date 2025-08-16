Coppa Italia Frecciarossa, Monza-Frosinone inaugura la stagione dei biancorossi

Inizia ufficialmente la stagione 2025/26 per il Monza targato Paolo Bianco che si prepara ad affrontare il Frosinone di Massimiliano Alvini per l’incontro valevole per i Trentaduesimi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma domenica 17 agosto alle ore 18.00 all’U-Power Stadium. Chi supera il turno affronterà la vincente di Cagliari-Virtus Entella che si disputerà sabato 16 agosto alle ore 20.45 all’Unipol Domus (diretta tv su Canale 20). La compagine biancorossa ha disputato un logico e positivo precampionato giocando sette amichevoli con avversari di livello graduale mostrando per larghi tratti solidità difensiva, un attacco polivalente e un’organizzazione di gioco. I nuovi arrivati si stanno integrando bene con il resto del gruppo, come l’esterno italo-brasiliano Paulo Azzi, proveniente dalla Cremonese, il quale ha siglato il gol del 2-2 contro l’Inter appena 24 minuti dopo il suo ingresso in campo. Intanto AC Monza, attraverso i suoi organi, ha comunicato i numeri di maglia ufficiali dei calciatori biancorossi per la stagione 2025/26. Ecco l’elenco completo: 1 PIZZIGNACCO, 2 BRORSSON 3 LUCCHESI, 4 IZZO, 7 AZZI, 9 MARIC, 10 CAPRARI, 11 FORSON, 12 VAILATI, 13 RAVANELLI, 14 OBIANG, 15 DELLI CARRI, 16 SARDO, 17 KEITA, 18 ZEROLI, 19 BIRINDELLI, 20 THIAM, 21 COLOMBO, 22 BALLABIO A., 23 GALAZZI, 24 BAKOUNE, 25 SORRENTINO, 26 CIURRIA, 27 CAPOLUPO, 28 COLPANI, 32 PESSINA, 33 DOMANICO, 35 GANVOULA, 37 PETAGNA, 39 DE BONIS, 44 CARBONI, 47 MOTA CARVALHO, 50 BALLABIO N., 70 MARTINS, 90 ZANNI.

Coppa Italia Frecciarossa, Monza-Frosinone: la designazione arbitrale

Monza-Frosinone, gara valida per i Trentaduesimi di Finale di Coppa Italia Frecciarossa, sarà diretta dal signor Daniele Perenzoni di Rovereto (Tn), coadiuvato dagli assistenti Marco Ricci di Firenze e Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Av). Quarto ufficiale Luca Pairetto di Nichelino (To). VAR Matteo Gualtieri di Asti; AVAR Gianluca Aureliano di Bologna.

Coppa Italia Frecciarossa, Monza-Frosinone: le probabili formazioni

In casa biancorossa l’allenatore Paolo Bianco potrebbe confermare per otto undicesimi la stessa formazione scesa in campo lo scorso 12 agosto contro l’Inter con Carboni, Azzi e Obiang dal primo minuto e il conseguente avanzamento di Ciurria sulla trequarti. Tra i ciociari di Massimiliano Alvini, nonostante l’arrivo di un’altra punta come Zilli, dovrebbe partire titolare Raimondo.

Le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Carboni; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Ciurria, Caprari; Mota Carvalho. All. Bianco.

Frosinone (3-4-2-1): Sherri; Monterisi, Calvani, Bracaglia; A. Oyono, Koutsoupias, Calò, Marchizza; Ghedjemis, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini.

Coppa Italia Frecciarossa, Monza-Frosinone: info e biglietti

