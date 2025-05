Ciclismo: Sovico e Ciclis Fiorin, saette in pista all’autodromo di Monza

Assembramenti di sportivi e di amanti del ciclismo all’Autodromo di Monza e a Cesano Maderno, alla vigilia dell’arrivo del Giro d’Italia, per le corse su strada. Innanzitutto, sulla pista dell’impianto monzese, tempio della velocità per eccellenza, sono sfrecciati rapidi come saette i ciclisti che hanno preso parte alle diverse gare disputate domenica e tra loro i ragazzi del Pool Cantù–Sovico– GB Team nella prova riservata agli allievi con in palio il Trofeo Loral.

Alla conclusione di 52 Km percorsi ad oltre 42 Km/h di media, nella volata finale vinta da Ludovico Affini (SC Mincio Chiese), Stefano Cariato si è posizionato al terzo posto anticipando di poco il compagno di squadra Marco Gregori, quarto. Inoltre in questa gara Lorenzo Milani e Ivan Borghi Pelizzoni (entrambi GS Cicli Fiorin–Baruccana) si sono inseriti al quinto e al settimo posto.

Ciclismo: Matteini al primo successo stagionale

Sempre in gare della categoria allievi, gran festa sul traguardo della Albizzate-Brinzio di 58 km per Samuele Matteini (US Biassono) al suo primo successo stagionale. Decimo posto per Riccardo Longo altro atleta dell’US Biassono reduce dal terzo posto conquistato nella classifica giovani nella Corsa della Pace disputata nella Repubblica Ceca.

Ciclismo: nel “Trofeo Rosa” a Cesano nuovo sigillo di Nicole Bracco

A Cesano Maderno nel “Trofeo Rosa – Aspettando il Giro”, a salire alla ribalta sono state le atlete della società presieduta da Giuseppe Fontana, innanzitutto nella gara per esordienti 2° anno dove Nicole Bracco ha conquistato l’ennesima vittoria e nella categoria esordienti 1° anno con Aurora Cerame all’ottavo successo. Nella gara per allieve vinta da Anna Maccarani (US Fiorenzo Magni – Brescia), Emma Colombo e Carlotta Ronchi (entrambe US Cesano Maderno) si sono posizionate al quarto e al nono posto.

Ciclismo Arzuffi Alice Maria maglia Laboral 2025

Ciclismo: il ritorno di Alice Maria Arzuffi dopo l’infortunio

In corse per atlete professioniste è da registrare il rientro in gruppo di Alice Maria Arzuffi. L’atleta di Seregno del Team Laboral Kuxa-Fundacion Euskadi dopo un infortunio che l’ha costretta a una lunga sosta, ha riattaccato il numero sulla maglia nella Vuelta a Burgos di quattro tappe vinta dall’elvetica Marlen Reusser, posizionandosi al 35° posto nella classifica generale in una corsa dove era presente anche Maria Giulia Confalonieri che corre con la maglia della squadra norvegese UX-Team.