Ciclismo: prima vittoria per Gregori, Sovico e Us Biassono a podio a Calcinato

Dopo tre secondi posti (Varese-Angera, Castelletto Ticino e Dairago) Marco Gregori finalmente rompe il ghiaccio. Vittoria più che meritata per il portacolori del Pool Cantù-VC Sovico-GB Junior che a Calcinato, nel Bresciano, conquista il Memorial Montanari, categoria allievi. Nello sprint finale a ranghi compatti Gregori ha preceduto Longo e Matteini e, a completare il successo collettivo dell’US Biassono, Fabio Cardone il decimo posto.

«Ringrazio i miei compagni che hanno chiuso su tutti i tentativi di fuga permettendomi di giocarmi le mie carte in volata. Sapevo che quella di oggi era una gara in cui potevo fare bene, adatta alle mie caratteristiche. Sono molto felice di questa vittoria e mi auguro che ne arrivino altre», ha detto Marco Gregori nel dopogara.

Ciclismo: Salus Seregno-De Rosa nona con Roda

Nella categoria juniores la Salus Seregno–De Rosa diretta dall’ex professionista Danila Napolitano conquista a Ponte Egola un altro prestigioso nono posto con Roberto Roda, nella corsa dove erano presenti le più quotate società del settore.

Ciclismo: Sc Cesano Maderno vince con Bracco e si piazza

Sempre in questa località a Pasqua hanno gareggiato le ragazze del Team SC Cesano Maderno, diretto da Guido Roncolato. Per le donne esordienti, nonostante il malfunzionamento nel cambio, Nicole Bracco nello sprint finale conquista la quarta vittoria su strada con una volata strabiliante. La compagna Aurora Cerame si classifica al 5º posto assoluto e festeggia per la sua prima vittoria tra le donne esordienti primo anno, mentre Camilla Paravagna chiude al 9º posto tra le ragazze secondo anno. Tra le donne allieve Carlotta Ronchi conclude al 4º posto, dietro di lei il gruppo vede altre quattro atlete SC Cesano concludere nella top ten di giornata con il 6º posto di Vivienne Cassata, il 7º di Emma Colombo, l’8º di Martina De Vecchi e il 9º di Giulia Lombardi.