Ciclismo: Nizzolo bene al “festival dei velocisti”, ipotesi Parigi-Roubaix

Per recuperare la condizione fisica migliore dopo una serie incredibile di contrattempi, Giacomo Nizzolo, in perfetto accordo con lo staff tecnico della Israel Premier Tech, ha intensificato i ritmi della preparazione per poter gareggiare nelle più importanti corse della stagione (in primo piano c’è il Giro d’Italia).

Ciclismo: Nizzolo decimo alla 111° edizione dello Scheldeprijs

Con questa finalità Nizzolo, durante quest’ultima settimana, ha alternato gli allenamenti con la partecipazione alla 111° edizione dello Scheldeprijs classificandosi al decimo posto. A Schoten, in Belgio, sull’andamento di questa competizione etichettata come “il festival dei velocisti” c’è poco da aggiungere in quanto il gruppo ha sempre tenuto in mano le redini della corsa che ha fatto registrare la media complessiva di 46.372 km/h. Tutte le iniziative sono state annullate dal gruppo. Tra l’altro gli ultimi 16 chilometri sono stati coperti in poco più di 19 minuti, a una media superiore ai 51 km/h. Nella volata finale l’olandese Jasper Philipsen, grazie al sostegno della squadra e con una progressione potente ha avuto la meglio sull’australiano Sam Welsford e sul redivivo Mark Cavendish.

Da non trascurare anche il decimo posto di Nizzolo conquistato in una volata convulsa dove erano presenti velocisti di spessore.

Ciclismo: intensificazione della preparazione, ipotesi Parigi-Roubaix

Con ogni probabilità i fan del corridore di Muggiò vedranno all’opera il loro beniamino nella Parigi-Roubaix, terza classica Monumento della stagione. Tutto dipenderà dalle ultime verifiche previste sabato. In ogni caso Nizzolo è stato inserito nell’elenco degli iscritti alla corsa in programma domenica, giorno di Pasqua. Nella Parigi-Roubaix si testeranno sul pavè nel cosiddetto “inferno del Nord” le sue condiziono ed anche di altri atleti impegnati proprio in una delle corse più attese dell’intera annata.