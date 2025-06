Ciclismo: il Belgio accoglie il ritorno in gara di Cristina Tonetti

Nel trittico di gare in linea su strade del Belgio, svoltesi dal 6 al 9 giugno, Maria Giulia Confalonieri, atleta professionista di Seregno tesserata per il team norvegese UnoX-Pro Cycling pur raddoppiando il suo impegno a favore delle compagne di squadra, ha conquistato importanti piazzamenti raccogliendo punti utili per rafforzare la sua posizione nel ranking.

Ciclismo: la seregnese Confalonieri fa punti per il ranking

Nella prima corsa la Antwerp Port Epic Ladies di 125 km, Maria Giulia, dopo aver aiutato la compagna di squadra Susanne Andersen a conquistare il primo posto, ha chiuso all’11° posizione ripetendola a distanza di 24 ore nella seconda gara (Dwars Door de Weesthoech di 127 km) vinta in volata dall’atleta belga Fleur Moors della Lidl Trek.

Seregno ciclismo Confalonieri Maria Giulia terza da sinistra in Belgio 2025

Ciclismo: Tonetti torna dopo uno stop forzato

In questa competizione era presente anche Cristina Tonetti, che dopo una lunga, forzata assenza ha riattaccato il numero sulla schiena arrivando al traguardo al 42° posto. Più che il risultato per l’atleta brianzola tesserata alla Laboral Kutxa–Fundacion Euskadi, era importante ritornare alle corse. In febbraio infatti era stata costretta al riposo assoluto a causa di una pericardite e solo in aprile era stata autorizzata dai sanitari a ricominciare con un’attività non agonistica e poi, a metà maggio, aveva ricominciato a fare sul serio. Il suo ritorno in gruppo è stato accolto con immenso piacere da tutti gli sportivi e soprattutto dagli appassionati di ciclismo.

Ciclismo: gli altri risultati

La Confalonieri, lunedì ha corso nel GP Mazda Schelkens e nella volata finale si è piazzata al nono posto nella gara vinta dalla francese Clara Copponi (Lidl Trek). Contemporaneamente Alice Maria Arzuffi, altra atleta professionista di Seregno tesserata alla Laboral Kutxa – Fundacion Euskadi, dopo una assenza per un infortunio, ha gareggiato nella Volta Ciclista a Catalunya, gara a tappe vinta dall’olandese Demi Vollering. La Arzuffi (16° nella terza frazione) ha chiuso al 20^ posto nella classifica generale.