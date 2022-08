Ciclismo, Giacinto Santambrogio 10 anni dopo: Seregno ricorda il campione scomparso

In occasione del decennale della scomparsa del campione di ciclismo, il seregnese Giacinto Santambrogio, i sodalizi locali Respace biketeam e Asd Santambrogio, col patrocinio del comune di Seregno, della Federazione ciclistica italiana, della Salus Seregno, del Museo del Ghisallo e del comune di Magreglio, organizzano per domenica 18 settembre prossimo, l’ottava edizione del raduno per “le strade della Brianza” Seregno- Ghisallo, in ricordo appunto di Giacinto Santambrogio e di Stefano Gottardo, cicloamatore del team Respace deceduto a 52 anni, sei anni fa, sulle strade di Pusiano.

Ciclismo, Seregno ricorda Santambrogio: il raduno

Il raduno è previsto a Seregno nella centrale piazza Risorgimento, con foto ricordo davanti alla basilica San Giuseppe, quindi omaggio floreale al viale dedicato a Giacinto Santambrogio all’interno del parco 2 giugno. L’evento proseguirà seguendo il percorso Giussano, Fabbrica Durini, Albavilla, Erba, Castelmarte, Canzo, Asso, Barni, Magreglio per un totale di 40 chilometri. In palio due targhe alla memoria e dieci coppe alle società con maggior numero di partecipanti. Per informazioni telefonare a Marco: 338-60.42.107 o ad Angelo 339- 892.14.94, quota di partecipazione 10 euro.

Seregno, Giacinto Santambrogio: il gregario di Merckx

Giacinto Santambrogio è stato fedele gregario di Eddy Merckx quand’era alla scuderia salumificio Molteni di Arcore, e di Felice Gimondi, prima alla Salvarani e poi della Bianchi. In carriera tra le affermazioni più importanti figurano due vittorie di tappa al tour de France e altrettante al giro d’Italia, una coppa Bernocchi, una Tre Valli Varesine e il quarto posto, primo degli italiani, con la maglia della nazionale, ai mondiali del 1974 di Montreal in cui aveva trionfato lo stesso Merckx. Da allievo nel 1964 con la maglia della Salus ciclistica Seregno, dov’era cresciuto, aveva vinto il titolo di campione d’Italia, nel quartetto a squadre con Figini, Borgonovo e Brusegan.