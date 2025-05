Champions League: dove vedere la finale Psg-Inter in Brianza

Finale di Champions League: maxi schermo e iniziative nei comuni della Brianza. Alla vigilia della partita tra Inter e Psg in programma alle 21 di sabato 31 maggio a Monaco di Baviera, alcune amministrazioni comunali e non solo hanno deciso di programmare eventi e iniziative per consentire a chi non andrà in Germania, o non è riuscito ad accaparrarsi un ticket per la notte nerazzurra a San Siro, di poter tifare Inter (o Psg) in piazza o nei parchi comunali dove saranno allestiti maxi schermo che trasmetteranno in diretta l’attesa finale di Champions League.

Champions League: la finale a Meda

A Meda, ad esempio, Chandelier Meda (bar) in collaborazione con il Comune invita tifosi e simpatizzanti nel cuore della città, ovvero in piazza del Municipio, dove la partita sarà trasmessa sul grande schermo. Fondamentale sarà la prenotazione dei tavoli fino ad esaurimento; il Comune metterà a disposizione altre sedute.

Champions League: la finale a Concorezzo

Maxi schermo anche nel parco di Villa Zoja a Concorezzo che si trasformerà in una Arena all’aperto degna del grande spettacolo che andrà in scena sabato sera.

In occasione della finale di Champions in Villa Zoja sarà possibile seguire la partita godendo anche dello spazio ristorante all’aperto.

Champions League: la finale a Lesmo (con torneo di calcio)

A Lesmo, invece, la proiezione della partita è al cine-teatro (evento su prenotazione) e sarà preceduta da una giornata all’oratorio: dalle 15 partite bambini interisti-non interisti, a seguire genitori interisti-non interisti. Il tutto accompagnato dalla cucina sotto la guida della comunità Quattro Campanili.

Champions League: la finale a Verano Brianza

Maxischermo anche a Verano Brianza grazie a Pro Loco: tutti invitati in via San Giuseppe.

Champions League: la finale a Desio

Sabato 31 maggio, con apertura cancelli alle 18.30, ingresso gratuito al boschetto del parco Tittoni di Desio dove sarà allestito il maxischermo (previsto servizio cucina). Chiusura cancelli alle 2.

Sono comunque diverse anche le attività commerciali che in Brianza hanno deciso di creare in autonomia iniziative speciali (menu ed eventi) invitando nei propri locali i tifosi a godersi la finale gustando cene o aperitivo.