Calciomercato, Salvatore Molina nel mirino del Benevento

All’alba dell’imminente stagione sportiva, il Monza potrebbe salutare Salvatore Molina. Secondo “La Gazzetta dello Sport” pare che il Benevento abbia messo gli occhi sul centrocampista ex Crotone e Avellino per costruire una squadra che possa tentare la risalita in Serie A, nonostante la concorrenza sfrenata nel prossimo campionato di Serie B. Il calciatore classe ’92 è sul taccuino del DS dei sanniti Pasquale Foggia che proverà l’assalto nei prossimi giorni. L’esterno destro di Garbagnate Milanese nella scorsa stagione, in maglia biancorossa, ha collezionato 38 presenze e un assist, peraltro decisivo nella finale playoff di ritorno contro il Pisa.