Calcio, terminano i lavori allo U-Power Stadium: in 50 giorni, settore Distinti reso agibile

In appena 50 giorni infatti, gli spalti sono stati completamente messi a nuovo e saranno resi agibili grazie a un team impegnato notte e giorno che ha già raggiunto un totale complessivo di 20mila ore di lavoro. Ci sono state giornate che hanno visto in contemporanea, oltre all’impiego quotidiano di oltre 80 addetti, l’utilizzo di 6 autoceste e 3 autogru finalizzate anche all’adeguamento dell’impianto di illuminazione ai criteri della Serie A con oltre 1650 lux. Promessa mantenuta verso i tanti tifosi in attesa di poter seguire il Monza in Serie A dalla rinnovata tribuna est che sarà aperta fin dalla prima giornata di campionato contro il Torino. In questa occasione a supportare i ragazzi di Mister Stroppa saranno presenti sugli spalti tutte le imprese le cui maestranze stanno contribuendo a raggiungere questo obiettivo.

I lavori allo U-Power Stadium