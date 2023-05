Calcio, serie D: l’incubo non è finito. Il Seregno ai playout contro il Breno

Incubo senza fine per il Seregno. Perdendo 5-2 a Desenzano del Garda nell’ultimo turno del girone B del campionato di serie D, gli azzurri si sono visti loro malgrado spalancare le porte dei playout, dove saranno chiamati a giocarsi la permanenza in categoria nella gara secca contro il Breno, prevista domenica 14 maggio, alle 16, allo stadio Ferruccio di Seregno. Agli uomini allenati da Stefano Di Gioia basterà nella circostanza un pareggio per tagliare il traguardo, essendo terminati quattordicesimi in classifica con trentotto punti, uno in più dei bresciani. Questo però appare un vantaggio, ma certamente non un aspetto risolutivo, tanto più che la squadra, come è circostanza conosciuta da tutti, attraversa un momento particolarissimo. Sabato 6 maggio, il patron Fabio Iurato si è finalmente rifatto vivo con il gruppo, che attendeva da settimane un riscontro dopo la lettera al suo indirizzo, con la quale gli era stato sollecitato il pagamento degli stipendi arretrati. Da quel che è filtrato, ancora una volta, come purtroppo è suo costume, l’imprenditore romano si è limitato all’impegno di sistemare la situazione entro fine mese, un impegno che Antonio Magli e compagni sperano non vada ad arricchire il già troppo lungo elenco di promesse che Iurato senior ha disatteso durante la sua pessima gestione, iniziata nel gennaio del 2022 con il Seregno in zona playoff in serie C e caratterizzata da un precipizio che ora fa temere un capitombolo in Eccellenza.

Serie D: la cronaca della partita

Un ripiegamento difensivo del Seregno

Venendo alla partita, senza gli squalificati Christian Silenzi e Matteo Iurato, gli ospiti sono andati sotto al 16’, quando Andrea Franzoni ha insaccato con una botta dalla distanza. La reazione ha visto protagonista Kevin Bright, che tra il 19’ ed il 26’ ha piazzato una doppietta, la seconda nel giro di poche settimane, in entrambi i casi sugli sviluppi di corner calciati da Luca Santonocito. I gardesani hanno quindi impattato al 32’ con Daniele Quaini, a bersaglio di testa, prima del controsorpasso, siglato al 41’ da Billy Bithiene, a segno dal limite. Nella ripresa, i padroni di casa hanno allungato subito con un’inzuccata di Mattia Alborghetti. I brianzoli hanno avuto un ultimo sussulto al 13’, quando il palo ha fermato Luca Santonocito. Subito dopo, al 18’, Patricio Goglino in contropiede ha realizzato il pokerissimo per i suoi, facendo scendere definitivamente il sipario.

Serie D: il tabellino del match

Kevin Bright in azione

Desenzano-Seregno 5-2

Marcatori: 16’ p.t. Franzoni (D), 19’ e 26’ Bright (S), 32’ Quaini (D), 41’ Bithiene (D); 3’ s.t. Alborghetti (D), 18’ Goglino (D).

Desenzano: Edo; Alborghetti, Zucchini, A. Esposito; Quaini, Franzoni (35’ s.t. Campagna), Mandelli, Messali (28’ s.t. Fenotti); Bithiene (35’ s.t. Bardelloni), R. Esposito (41’ s.t. C. Esposito), Goglino (30’ s.t. Pinardi). A disp.: Malaguti, De Palma, Bassini e L. Cattaneo. All.: M. Tacchinardi.

Seregno: Bonadeo; Rusconi (25’ s.t. Santambrogio), Bosco, Magli, Eberini; Santonocito, Panatti (13’ s.t. Cappadonna), Bright (20’ s.t. Pozzoli); Henin (19’ s.t. Mendes), Ortolini, Goffi (23’ p.t. Valtulini). A disp.: De Bono, Konatè, Consonni e M. Cattaneo. All.: Di Gioia.

Arbitro: Iurino di Venosa.

Note: ammoniti A. Esposito (D), Bosco (S) e Pozzoli (S) per gioco falloso, Magli (S) per proteste. Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.