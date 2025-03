Calcio Serie D, la Folgore Caratese scivola contro Ospitaletto

Scivolone della Folgore Caratese che nella giornata in cui avrebbe potuto posizionarsi al primo posto nel campionato di calcio di Serie D, approfittando della sconfitta interna della capolista Ospitaletto, è stata costretta a differire il proprio piano. Sul campo sintetico della Sport Italia Arena, infatti a conquistare l’intera posta in palio è stato il Desenzano di mister Marco Gaburro (Folgore Caratese – Desenzano 0 – 1) che ha capitalizzato la rete messa a segno da Matteo Gasperi (classe 1997, trequartista ex del Renate) allo scadere del primo tempo. Nella ripresa il risultato non è cambiato.

Calcio Serie D, la Folgore Caratese contro Ospitaletto: la sfida

La Folgore Caratese, dopo questa partita rimane ferma al secondo posto in classifica a quota 57 punti, con un distacco di tre punti dalla capolista Ospitaletto, frutto di diciassette vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. Invece il Calcio Desenzano, dopo la vittoria di misura in Brianza si ritrova al quinto posto con 54 punti in graduatoria, frutto di quattordici vittorie, dodici pareggi e cinque sconfitte.

Il campionato di Serie D osserverà un turno di riposo e riprenderà domenica 23 marzo: alla Sport Italia Arena sarà in campo per la 32esima giornata la capolista Ospitaletto. Calcio d’inizio: ore 14.30.

Calcio Serie D, la Folgore Caratese contro Ospitaletto: la partita

Folgore Caratese – Desenzano 0-1

Marcatore: 43’ Gasperi

Folgore Caratese (4-3-3): Salvalaggio; Mazzone (45’ Sacco), Bigolin, Arpino, Codraro; Pedone (89’ Ferrari), Maspero, Rebaudo (45’ Lipari); Cocola (78’ Matteucci), Ferrandino, Ravasi. A disposizione: Spada, Martellotta, Cadili, Ciarmoli, Sacco, Giugno. All. Carobbio

Desenzano (4-2-3-1): Virvilas; Antonelli, Gori, Cardella (87’ Quaggio), Biondini (81’ Ntube), Vitolo (74’ Polenghi), Biasol, Procaccio (78’ Antonciuc), Thomas, Casali, Gasperi. A disposizione: Morello, Melani, Tomaselli, Turelli, Voncina. All. Gaburro

Arbitro: Vittorio Palma (sez. Napoli); assistenti: Christian Puddu (Ozieri), Leonardo Moroso (Sassari)

Ammoniti: Ferrandino, Codraro; Gasperi, Gori