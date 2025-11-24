Calcio, Serie D: Folgore Caratese vittoria e secondo posto, vola anche il Leon

Anche nella domenica dedicata alla 13° giornata del campionato di Serie D – Girone B, non sono mancati emozioni e colpi di scena che hanno visto protagoniste la Folgore Caratese e il Chievo Verona.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese vince di rigore

L’undici brianzolo, grazie al calcio di rigore trasformato dallo specialista Tremolada, è riuscito a prevalere sullo Scanzorosciate al termine di un match combattuto e, quindi, a inserirsi al secondo posto.

Il Chievo Verona, con fatica, ha ripreso al sua marcia in vetta e con una rete segnata al 46’ del secondo tempo da Steffè ha superato la Vogherese.

Calcio, Serie D: Ac Leon sulla spinta di Bonseri

Grande vittoria anche dell’Ac Leon Vimercate che sulla spinta della doppietta di Bonseri ha colto tre punti sul campo del Pavia, tuttora alla ricerca del miglior schieramento, nonostante l’arrivo in panchina di Antonio Filippini, subentrato a Davide Di Quinzio.

Calcio, Serie D: le altre partite

Crolla ancora il Milan Futuro che è caduto anche nel match con il Villa Valle. Vittoria esterna importante per la Casatese Merate a Castellanza con le reti al 46’ di Gningue e al 93’ di Goffi dopo che al 61’ Rusconi aveva pareggiato il punteggio. Clamorosa sconfitta interna del Brusaporo: il Caldiero si è imposto quasi allo scadere con la rete firmata da Zerbato. La Nuova Sondrio sotto la guida dell’allenatore Stefano Brognoli (da calciatore ha indossato la maglia del Renate) ha colto un prezioso punto nella partita con il Breno.

Calcio, Serie D: risultati, classifica e prossimo turno

Risultati squadre brianzole nella 13^ giornata: Folgore Caratese – Scanzorosciate: 1 – 0 (pt 0 0); Pavia – Leon Vimercate 1- 2 (pt 0 – 0)

Classifica. Chievo Verona 29 punti; Folgore Caratese 27; Brusaporto 26; Casatese Merate 24; Villa Valle 20; Caldiero Terme 19; Leon Vimercate, Oltrepo’ (-1) 18; Castellanzese, Milan Futuro, Virtus Ciserano Bergamo 17; Breno 15; Real Calepina 13; Scanzorosciate 12; Vogherese 11; Varesina, Pavia 10; Sondrio 5 punti.

Prossimo turno domenica 30 Novembre – ore 14,30: Leon Vimercate – Castellanzese; Oltrepo’ – Folgore Caratese.