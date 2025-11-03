Calcio, Serie D: Folgore Caratese vince e si rilancia, Leon cede con onore

Nella decima giornata del campionato di Serie D successo di fondamentale importanza per la Folgore Caratese che espugna, in rimonta per 2 a 1 il campo della VirtusCiserano e si rilancia nella lotta al vertice. Grazie a questo risultato i ragazzi del presidente Michele Criscitiello accorciano le distanze dalla capolista Chievo Verona, bloccata sul pareggio dal Real Calepina, riaprendo di fatto i giochi per il primato nel girone B.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese vince in rimonta sulla VirtusCiserano

Per quanto riguarda la partita disputata allo stadio comunale Carlo Rossoni di Ciserano, la squadra di mister Valenti ha sbloccato il punteggio al 20’ con Caccia mentre nel secondo tempo la Folgore, con pazienza, è riuscita a risalire la corrente sfruttando anche le disattenzioni degli avversari che alla fine sono rimasti in campo con dieci calciatori (espulso al 50’ Caccia per doppia ammonizione e all’83’ Marin per rosso diretto). Infatti proprio nel finale la squadra brianzola diretta da mister Nicola Belmonte è riuscita a pareggiato con Binous all’80’ e a timbrare la preziosa vittoria al 93’ con Gjonaj.

Calcio, Serie D: Leon Vimercate cede di misura al Brusaporto, secondo in classifica

Rimane incollato sul secondo gradino della graduatoria anche il Brusaporto che alla Leon Arena di Vimercate ha superato di misura, con la rete dell’attaccante Leonardo Moraschi al 63’, l’undici di mister Lenushai Ledian che ha lottato con generosità sino alla fine.

Sorridono anche la Casatese Merate (4-2 sul Sondrio, fanalino di coda) e il Milan Futuro (2-1) vincitore sull’Oltrepò, grazie alle reti di Eletu e Sia, nonostante il momentaneo pareggio di Franceschinis e il Pavia che regala la prima gioia all’allenatore Antonio Filippini.

Calcio, Serie D: i risultati delle brianzole, classifica e prossimo turno

Risultati delle squadre brianzole nella decima giornata

Leon Vimercate – Calcio Busaporto: 0 – 1 (pt. 0 – 0)

Virtus Ciserano Bergamo – Folgore Caratese: 1 – 2 (pt. 1 – 0)

Classifica. Chievo Verona 23 punti; Folgore Caratese, Brusaporto 20; Casatese Merate, Villa Valle, Milan Futuro 17; Castellanzese 15; Breno, Caldiero Terme 14; Real Calepina 12; Leon Vimercate, Virtus CiseranoBergamo, Oltrepò (-1) 11; Vogherese, Scanzorosciate 10; Varesina, Pavia 8; Sondrio 1 punto

Prossimo turno domenica 9 novembre, ore 14.30: Folgore Caratese-Breno; Voghesese-Leon Vimercate.