Anche la undicesima giornata del Campionato di Serie D, nel Girone B, ha regalato emozioni e colpi di scena. Innanzitutto è continuata serrata la lotta a tre al vertice della classifica: la Folgore Caratese ha superato di misura il Breno (2-1), il Brusaporto si è imposto nel derby bergamasco sulla Virtus Ciserano Bergamo (1-0) con la rete di Salvatico al 15’ del secondo tempo mentre il Chievo capolista ha espugnato il campo del Villa Valle (2-0 grazie alla doppietta di D’Este al 5’0 e al 55’).

Calcio, Serie D: Folgore Caratese-Breno

Alla Sportitalia Arena di Carate Brianza, la Folgore ha legittimato il successo con le reti di Binous al 31’ e, dopo aver colpito la traversa al 34′ con Tremolada, al 38’ con Gjonaj a seguito di uno schema perfetto su calcio d’angolo. La rete del Breno è stata firmata da Castelli al 75’ su assist di Bitihene ma la difesa della Folgore ha poi contenuto le iniziative degli avversari.

Calcio, Serie D: Vogherese-Ac Leon Vimercate

L’Ac Leon Vimercate dopo due ko è tornato alla vittoria e a Voghera ha vinto in rimonta: dopo il vantaggio della Vogherese, timbrato al 25’ dall’attaccante Mattia Palma con un tiro dal dischetto, gli arancioni al 27’ hanno pareggiato con Bonseri, bandiera della squadra vimercatese, infine, nella ripresa hanno risalito la china con le reti di Ferrè al 69’ e di Mascheroni al 95’.

Calcio, Serie D: nelle altre partite Amelia vince la sfida degli ex rossoneri

Clamorosa battuta d’arresto per il Milan Futuro di Massimo Oddo che allo stadio “Coni – La Castellina” di Sondrio, in una sfida dal fascino particolare, è stato sconfitto dalla Nuova Sondrio di Marco Amelia al primo successo in questa stagione. Tra l’altro Oddo e Amelia avevano contribuito a conquistare il 18° scudetto del Milan, allenato da Massimo Allegri, nella stagione 2010-2011. A decidere la vittoria dei valtellinesi allenati da Amelia è stata la rete firmata attorno alla mezz’ora di gioco da Marras.

Calcio, Serie D: risultati, classifica, prossimo turno

Risultati delle squadre brianzole nella 11° giornata: Folgore Caratese – Breno: 2-1 (pt. 2-0); Vogherese-Leon Vimercate: 1-3 (pt 1-1)

La Classifica. Chievo Verona 26 punti; Folgore Caratese, Brusaporto 23; Casatese Merate 18; Milan Futuro, Villa Valle 17; Castellanzese 16; Caldiero Terme 15; Leon Vimercate, Breno 14; Real Calepina 13; Oltrepò 12 (-1), Virtus Ciserano Bergamo, Scanzorosciate 11; Vogherese 10; Varesina, Pavia 9; Nuova Sondrio 4 punti.

Prossimo turno domenica 16 Novembre, ore 14.30: Caldiero Terme-Folgore Caratese; Leon Vimercate-Varesina.