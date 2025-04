La Folgore Caratese conquista la 19° vittoria e rimane sempre nella scia dell’Ospitaletto.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese batte Crema e resta in scia della vetta, la partita

La squadra diretta da Filippo Carobbio dopo aver sbloccato il risultato con Ferrandino, esibitosi anche in veste di bomber, ha tenuto saldamente in mano le redini del gioco conquistando tre punti utili per rimanere al secondo posto in un campionato estremamente combattuto.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese batte Crema e resta in scia della vetta, classifica e prossimo turno

La capolista Ospitaletto, infatti, allo stadio Dossenina di Lodi soltanto a quattro minuti dal novantesimo è riuscito a superare il Fanfulla. Dopo 34 partite l’Ospitaletto rimane in vetta alla classifica della Serie D con 67 punti seguito dalla Folgore Caratese con 64 punti e, a quota 62 dalla Casatese che ha battuto in trasferta il Chievo Verona e dalla Pro Palazzolo che ha steso il fanalino di coda.

Prossimo partita della Folgore Caratese domenica 13 aprile alle ore 15 a Pero dove allo stadio Gianni Brera affronta il Club Milano.

Calcio, Serie D: il tabellino di Folgore Caratese-Crema 1-1

Folgore Caratese – Crema 4 – 1

Marcatori: 10’ e 65’Ferrandino (FC), 36’ Cocola (FC), 95’ Maspero (FC); 72’ Davinghi (C)

Folgore Caratese (4-2-3-1): Salvalaggio; Balamotis, Bigolin, Arpino, Martellotta; Pedone (90’ Cadili), Maspero; Cocola (66’ Ciarmoli), Matteucci (52’ Lipari), Ferrandino (72’ Giugno), Ravasi (72’ Ferrari). A disposizione: Spada, Sacco, Mauri, Locati. All. Carobbio

Crema(3-5-2): Aceti; Abbà (72’ Azzali), Bernardini (68’ Arpini), Zanoni, Greco, Guarino (68’ Davighi), Kuningas (52’ Bignami), Tacconi, Akkamadu (68’ Varisco), Cortesi, Pallaro. A disposizione: Maianti, Azzali, Musaj, Jarid, Pape. All. Tinterri

Arbitro: Luigi Pica (sez. Roma 1) assistenti, Matteo Manni (Frosinone), Paulo Ndoja (Bassano del Grappa)

Ammoniti: Ferrandino, Ravasi, Maspero; Tacconi, Zanoni. Recupero: 1’ pt; 5’st