Calcio Serie C: Renate sbaglia un rigore e pareggia con AlbinoLeffe

Mal Città di Meda, il Renate si ferma contro il muro difensivo della AlbinoLeffe e spreca con Maistrello un calcio di rigore concesso al 23’ del secondo tempo nella decima giornata del girone A del campionato di serie C di calcio. L’errore dal dischetto certifica di fatto il risultato di parità (0-0) di un match che non è mai decollato. Ma dai nerazzurri dopo le importanti affermazioni sul Vicenza al Città di Meda e al Garilli, in trasferta sul Piacenza, era lecito attendersi una prestazione da capolista. Invece la squadra di Dossena dopo la prima mezz’ora di gioco si è via spenta facilitando il compito degli ospiti.

Le uniche azioni finite sul taccuino sono accadute al 2’ con Morachioli che, dopo un veloce contropiede, ha calciato sul portiere e al 24’ con Baldassin che, pur da pochi metri non è riuscito a centrare il bersaglio su assist di Silva. Nella ripresa il gioco è scaduto di livello, specie sul piano tecnico, coinvolgendo nella mediocrità anche un cecchino come Maistrello che non è riuscito a trasformare un rigore.

RENATE (4-3-3)

Drago 6; Anghileri 6, Silva 6, Menna 6,5 (dal 13’ s.t. Angeli 6), Possenti 6; Baldassin 5,5 (dal 32’ s.t. Rossetti s.v.), Squizzato 6 (dal 13’ s.t. Esposito 5,5), Simonetti 5,5 (dal 32’ s.t. Larotonda s.v.); Malotti 5,5 (dal 24’ s.t. Sorrentino 6), Maistrello 5, Morachioli 5. (Furlanetto, Gavazzi, Ghezzi, Ermacora). All. Dossena 5,5

ALBINOLEFFE (3-5-2)

Pagno 6,5; Borghini 6, Marchetti 6, Saltarelli 5,5; Gusu 6, Doumbia 5,5 (dal 24’ s.t. Brentan 6), Genevier 5,5, Piccoli 6, Tomaselli 6,5 (dal 37’ s.t. Petrungaro s.v.); Cocco 5,5 (dal 31’ s.t. Cori 5), Manconi 5,5. (Pratelli, Facchetti, Muzio, Zoma, Milesi, Giorgione, Miculi, Rosso, De Felice). All. Piava 5,5

ARBITRO Restaldo di Ivrea 6