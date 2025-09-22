Calcio, Serie C: Renate lascia due punti al Breda, l’Alcione tiene testa

È finita in parità una partita che ha visto in campo due squadre che hanno lottato sino alla fine e con il Renate che, dopo aver tenuto saldamente in mano le redini del gioco, si è visto sfilare dalle mani l’intero bottino. È accaduto al 68’ con Morselli che con un’autentica prodezza, imparabile per il portiere Nobile, ha centrato l’incrocio dei pali. Il Renate, dopo il pareggio, ha spinto ancora alla ricerca del nuovo vantaggio ma il portiere Agazzi è stato protagonista due volte, la prima nell’anticipare Anelli in uscita e poi nel salvare ancora sull’attaccante nerazzurro. In questa circostanza l’allenatore Luciano Foschi ha chiesto la revisione dell’azione all’operatore FVS che, dopo la verifica delle immagini, ha convalidato la decisione originale dell’arbitro: non ravvisando gli estremi per un calcio di rigore.

Calcio, Serie C: Renate lascia due punti al Breda, il vantaggio delle pantere

Il gol che ha portato in vantaggio il Renate è stato realizzato da Delcarro: al ventesimo minuto di gioco quando la squadra di mister Foschi ha attaccato sulla fascia destra con Ghezzi, che ha notato il movimento di Karlsson nel cuore dell’area di rigore dell’Alcione: l’attaccante l’islandese ha provato con un pallonetto a sbloccare il punteggio: la sua conclusione è stata neutralizzata da Agazzi con una grande parata, ma dopo la respinta il pallone è rimasto a disposizione di Delcarro che da due passi non poteva sbagliare.

Nella ripresa l’Alcione con coraggio e grande determinazione è riuscito a risalire la corrente sino ad ottenere il pareggio grazie alla prodezza di Morseli.

Calcio, Serie C: Renate lascia due punti al Breda, gli infortuni

Da segnalare altresì che nella parte finale del primo tempo Foschi ha perso Kolaj per infortunio e ha cambiato anche Karlsson per un problema fisico, mandando in campo Anelli e Spalluto rivoluzionando la schieramento iniziale.

Calcio, Serie C: Renate lascia due punti al Breda, prossima partita giovedì con l’Ospitaletto

Prossima partita giovedì 25 settembre allo stadio Mino Favini di Meda: ore 18.30 Renate – Ospitaletto.

Calcio, Serie C: il tabellino di Alcione Milano-Renate 1-1

Marcatori: 20’ pt Delcarro (R ), 23’ st Morselli (A)

ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Agazzi F., Bertolotti F., Pirola F., Giorgeschi S., Scuderi G., Invernizzi A. (36′ st Lopes E.), Galli G., Bright K. (36′ st Muroni M.), Pitou J., Zamparo L. (40′ st Samele L.), Morselli F. (40′ st Marconi M.). A disposizione: Cecchini F., Lanzi J., Lione M., Miculi A., Mocchi T., Olivieri D., Rebaudo R., Renault G. All.Giovanni Cusatis

RENATE (3-5-2): Nobile T., Spedalieri J., Auriletto S., Ori R. (30′ st Ziu D.), Ghezzi A., Delcarro A., Vassallo F. (16′ st Rossi G.), Cali M. (30′ st Bonetti A.), Ruiz Giraldo P., Kolaj A. (39′ pt Anelli N.), Karlsson O. (39′ pt Spalluto S.). A disposizione: Bartoccioni A., Esposito G., Mastromonaco G., Mazzaroppi S., Meloni M., Nene S., Ovalle Santos A. All. Luciano Foschi

Note. Arbitro Acquafredda di Molfetta. Ammonizioni: 40′ pt Giorgeschi S. (A), 41′ pt Morselli F. (A), 31′ st Galli G. (A); 44′ pt Vassallo F. (R), 29′ st Ori R. (R), al 44′ st Spedalieri J. (R).