Calcio serie C, Renate fermato sul pari dal Trento in dieci

Il Renate, dopo la bella prestazione a Ravenna che gli è valsa l’accesso alla semifinale della Coppa Italia di categoria, è stato bloccato sul pareggio dal Trento che nonostante si trovasse in inferiorità numerica ha resistito e ha portato un importante punto. Succede tutto nei primi venti minuti: l’arbitro viene richiamato al FVS dall’allenatore del Renate Foschi e il terzino sinistro Maffei viene espulso per fallo da ultimo uomo in area per una spinta su Calì; Tommasi riesce a deviare il rigore di Rossi sul palo ma viene beffato da quest’ultimo sulla ribattuta. Dieci minuti dopo Bartoccioni esce in ritardo su un cross e abbatte Corradi ed è il turno del Trento di richiamare di nuovo l’arbitro Massari al monitor. Dopo la review, il direttore di gara concede un altro penalty trasformato perfettamente da Capone. Dopo un avvio esaltante, la partita si è quietata e il ritmo si è abbassato complici anche un infortunio per parte: Calì è costretto al cambio e addirittura ad essere trasportato direttamente in ospedale per una sospetta frattura allo zigomo mentre nella ripresa Meconi deve fermarsi a causa di una contrattura. Prossimo appuntamento per il Renate sabato 20 allo stadio Speroni di Busto Arsizio contro la Pro Patria.

RENATE – TRENTO 1-1

MARCATORI Rossi (R) al 10’, Capone (T) su rigore al 17’ p.t.

RENATE (3-5-2)

Bartoccioni 5; Vassallo 6, Auriletto 6,5, Riviera 6; Delcarro 6 (dal 15’ s.t. Spalluto 6), Calì 6,5 (dal 28’ p.t. Mastromonaco 6), Rossi 6,5, Bonetti 5,5, Ruiz Giraldo 5,5 (dal 31’ s.t. Ori s.v.); De Leo 6 (dal 15’ s.t. Kolaj 6), Anelli 6 (dal 31’ s.t. Nene s.v.). (Nobile, Ziu, Spedalieri, Meloni). All. Foschi 6

TRENTO (4-3-3)

Tommasi 6; Fiamozzi 6, Corradi 6, Trainotti 6, Maffei 5; Aucelli 5,5, Fossati 6 (dal 33’ s.t. Sangalli s.v.), Giannotti 6 (dal 33’ s.t. Benedetti s.v.); Chinetti 5,5 (dal 33’ p.t. Meconi 6, dal 6’ s.t. Triacca 6), Pellegrini 5,5, Capone 7 (dal 33’ s.t. Dalmonte s.v.). (Barlocco, Rubboli, Fedele, Cappelletti, Castelli, Giambertone, Genco, Tarolli) All. Tabbiani 6

ARBITRO Massari di Torino 5,5

NOTE paganti 262, incasso non comunicato. Espulso Maffei all’8’ p.t. Ammoniti Delcarro, Pellegrini, Auriletto, Anelli. Angoli 6-2

Franco Cantù