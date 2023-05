Calcio serie C, il derby tra Pro Sesto e Renate sorride ai biancocelesti

Allo stadio Ernesto Breda si conclude in parità la gara tra Pro Sesto e Renate. Il derby sorride ai biancocelesti allenati da Andreoletti (ex tecnico del Seregno) a cui bastava non perdere per accedere al primo turno della fase nazionale dei play off. In vantaggio con il gol di Capelli, la squadra ha mostrato un bel carattere per tutto l’incontro riuscendo a controllare le iniziative del Renate. Il gol di Angeli ha riacceso le speranze nerazzurre, però la squadra di Dossena non è riuscita a concretizzare negli ultimi metri.

Il derby tra Pro Sesto e Renate per accedere al primo turno della fase nazionale playoff

Nel primo tempo, a pochi minuti dal fischio d’inizio, si è abbattuto un diluvio che ha inciso pesantemente sul rendimento dei calciatori e non ha permesso alle due squadre di esprimersi al meglio. Poche infatti le occasioni create, anche se le più importanti sono state quelle della Pro Sesto.

Nella ripresa, con le condizioni metereologiche più favorevoli a beneficiare è stato lo spettacolo e le squadre sono parse più propense ad attaccare, in particolare il Renate. Dopo i primi cambi offensivi, la sfida si sblocca e la Pro Sesto va in vantaggio grazie alla rete messa a segno al 63′ da Capelli su assist di Maurizii. Il Renate non si scompone e al 62′ pareggia i conti: calcio d’angolo su cui Possenti interviene di testa, respinta di Del Frate sui piedi di Angeli che da due passi trova il gol. Nel finale nonostante il generoso forcing dei nerazzurri il risultato non cambia.

Pro Sesto – Renate 1 – 1

Marcatori: 18’ Capelli (S), 27’ Angeli (R) st.

PRO SESTO: Del Frate, Giubilato, Toninelli, Suagher, Maurizii (dal 30′ st Moretti), Gattoni, Corradi, Capelli, Sala (dal 15′ st Vaglica), Gerbi, Sgarbi (dal 31′ st Iddrissou). A disposizione: Botti, Santarelli, Bianco, Capogna, D’Amico, Della Giovanna, Marchesi, Radaelli, Wieser. All.Andreoletti

RENATE: Furlanetto., Possenti, Silva, Menna (dal 15′ st Anastasia), Angeli, Baldassin, Nelli (dal 22′ st Simonetti), Esposito, Malotti (dal 41′ st Saporetti), Artistico, Sorrentino. A disposizione: Drago, Ciarmoli, Colombini, De Leo, Ermacora, Gavazzi, Liserani, Marano, Nepi, Squizzato. All. Dossena

ARBITRO. Fiero di Pistoia