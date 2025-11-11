Calcio, Serie A: l’ex Monza Palladino firma con l’Atalanta fino al 2027

Sfumato il bianconero della Juve, per cui forse non è stato mai davvero in corsa contro il blasone di Luciano Spalletti ma ha rappresentato una bella suggestione, Raffaele Palladino torna in Serie A con l’Atalanta. Il mister della doppia salvezza del Monza nella massima serie ha firmato nella giornata di martedì 11 novembre, prendendo il testimone da Ivan Juric esonerato dopo un inizio di stagione con due vittorie, sette pareggi e due sconfitte, compreso il fatale 3-0 casalingo col Sassuolo, per una metà classifica che non soddisfa la Dea. Né i tifosi che non hanno risparmiato i fischi alla squadra. Per lui un contratto biennale.

La società di Bergamo l’ha ufficializzato nel pomeriggio, dopo una mattina a colloquio a Zingonia.

«Atalanta BC è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino, 41enne allenatore che ha al suo attivo – dopo gli inizi nelle squadre Under 15 e Primavera del Monza – 126 panchine fra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina, alla guida della quale è arrivato al sesto posto con 65 punti nello scorso campionato di Serie A, raggiungendo anche la semifinale della UEFA Conference League 2024/2025 – Raffaele Palladino si è legato al Club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027».

Cambia in parte anche lo staff: «Lo seguiranno in nerazzurro Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst). Raffaele Palladino si avvarrà anche dei seguenti collaboratori già presenti sin da inizio stagione: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico)».

E poi gli auguri: «La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto nella famiglia nerazzurra a mister Raffaele Palladino e ai suoi collaboratori».