«Ad un anno dalla sua partenza, il bilancio della nostra esperienza è bellissimo. Lo è dal punto di vista dei risultati sportivi e lo è per la qualità dei rapporti in seno al settore giovanile, con le famiglie che hanno formato tra loro e con noi una vera famiglia. Il settore giovanile è stata l’autentica base della ripartenza del calcio in città: senza il salvataggio operato da Claudio Pozzi ed Antonio Santorelli nella stagione in cui non è stato possibile iscrivere una prima squadra, tutto sarebbe andato in maniera differente». Leonardo Sabia, consigliere e rappresentante della proprietà, affresca così la sua opinione sul momento che vive il Seregno Fbc, alla vigilia di quella che sarà la sua prima avventura sul palcoscenico del campionato di Eccellenza.

Calcio: necessario un maggiore coinvolgimento della città

Un’immagine della recente Seregno Cup-trofeo Gelsia, riservata ai giovani (Giorgia Bucci)

«Adesso serve fare un passo in più -spiega-, con un maggiore coinvolgimento della città. Non dico che la città fin qui non si sia lasciata coinvolgere, anzi. Ma ci sono ancora troppi dubbi e preoccupazioni, figli di quello che è successo prima. Ecco, questi dubbi e queste preoccupazioni vanno superati, comprendendo che, finalmente, si sta costruendo un progetto che vuole regalare un quid positivo a Seregno». Il riferimento sembra in prima battuta ai potenziali sponsor: «I dubbi e le preoccupazioni ci stanno, lo penso io per primo, e questo non è un problema. Ma per toglierci maggiori soddisfazioni, anche in questa ottica abbiamo bisogno di crescere». Il focus si sposta subito dopo sulla partnership definita con il Norimberga: «In chiave di bilancio, dopo i risultati sportivi e la solidità del settore giovanile, questo è stato un terzo elemento di felicità notevole. Non era scontato, per una società al primo anno di attività, poter arrivare ad un accordo con un club professionistico molto prestigioso, che permetterà ai nostri ragazzi di vivere esperienze in Germania e di poter ospitare da noi i loro coetanei tedeschi: è un’opportunità che sono sicuro offrirà bagagli di ricordi che rimarranno indelebili».

Calcio: il passaggio di consegne tra Alfredo Varini e Claudio Pozzi

Un momento della premiazione della Spring, manifestazione giovanile svoltasi in primavera

Guardando al futuro della prima squadra, emerge forse un qualcosa di inaspettato: «Vogliamo cercare di vincere ogni singola partita, settimana per settimana, poi alla fine tireremo le somme. Sappiamo che lo sport ha un margine di aleatorietà inevitabile, ma l’impegno agonistico impone di scendere sempre in campo per ottenere i tre punti. Lo dico per chiarezza: fin qui abbiamo parlato soprattutto dell’obiettivo di un campionato tranquillo, ma questo non può e non deve far trapelare un messaggio che produca un allentamento della concentrazione». La chiosa si concentra sul recente passaggio di consegne alla presidenza: «Tutti dobbiamo essere grati ad Alfredo Varini, per il lavoro che ha fatto e per come lo ha fatto. Ci aveva avvertiti da tempo che non intendeva continuare con le stesse modalità, ma averlo con noi come presidente onorario e sapere che proseguirà ad occuparsi della prima squadra ci tranquillizza. Di fronte al suo passo di lato, affidarsi a Claudio Pozzi era una scelta inevitabile. Dopo 25 anni di attività, per la capacità che ha di relazionarsi con le famiglie e gli staff tecnici e la conoscenza dei regolamenti, possiamo affermare che Claudio Pozzi è il Seregno Fbc».

Calcio: la campagna abbonamenti è al via

La festa del Seregno Fbc negli spogliatoi, dopo la vittoria nella finale dei playoff del girone B sulla Speranza Agrate

Una stagione, la sua prima in Eccellenza, da vivere insieme ai tifosi. Il Seregno Fbc ha avviato la campagna abbonamenti, che darà diritto ad assistere alle diciassette partite interne di campionato. Questi i prezzi: intero 120 euro, ridotto per Under 25 o Over 65 60 euro (biglietti singoli: intero 10 euro, ridotto 5 euro). Gli interessati possono procedere su internet, al link http://bit.ly/ferruccio25, oppure rivolgendosi al centro sportivo Seregnello, in queste giornate: martedì 22 luglio, giovedì 24 luglio, martedì 29 luglio, martedì 5 agosto e giovedì 7 agosto, dalle 17 alle 19.