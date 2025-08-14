È terminata 3-1 per l’Atalanta Under 23 la penultima amichevole di questa preseason per il Renate. A Caravaggio, la formazione allenata da mister Bocchetti, dopo aver visto Spedalieri pareggiare il gol di Misitano, ha poi messo a segno con Idele e Ghislandi le altre due reti.

Calcio: botta e risposta iniziale tra Misitano e Spedalieri

L’Atalanta Under 23 ha evidenziato, sin dalle prime fasi di gioco, un atteggiamento aggressivo e determinato. Al 5’ Nobile ha dovuto intervenire sul rasoterra angolato di Cassa, attento ad intercettare l’assist di Riccio. Passano pochi minuti e ci pensa Misitano, servito da Cortinovis, a realizzare la rete dell’1-0. Al 17’ è ancora Misitano ad impegnare Nobile, bravo a deviare in angolo la conclusione dell’attaccante nerazzurro. Al 20’ Spedalieri realizza la rete del pareggio per il Renate indirizzando in porta il pallone messo in area da Esposito. L’Atalanta Under 23 però non si compone e al 25’ Idele realizza il gol del 2-1.

Calcio: bergamaschi più in palla nel secondo tempo

Nel secondo tempo il copione non muta, il Renate cambia sette titolari per cui sono sempre i nerazzurri bergamaschi ad essere pericolosi. Al 55’ Guerini colpisce il palo, al 56’ Misitano calcia alto sopra la traversa e al 61’ Cortinovis serve ancora Misitano, sul cui tiro Nobile riesce ad opporsi con il corpo. Al 68’ è il subentrato Bartoccioni ad opporsi alla conclusione ravvicinata dell’attaccante nerazzurro, ma l’Atalanta Under 23 continua a spingere e al 76’ Ghislandi firma la rete del 3-1. A pochi minuti dalla fine Camara ha la possibilità di realizzare il gol del 4-1, trasformando il penalty concesso dall’arbitro per un tocco di mano in area di Mastromonaco, ma Bartoccioni, portiere del Renate, con un’autentica prodezza respinge la conclusione angolata dell’attaccante nerazzurro.

Calcio: ora l’obiettivo è la Coppa Italia

Il Renate sta continuando a lavorare in sede, in vista dell’esordio stagionale, previsto per sabato 16 agosto contro la Pergolettese per il primo turno di Coppa Italia di serie C.

Calcio: il tabellino del match

Atalanta Under 23-Renate 3-1

Marcatori: 9’ Misitano (A), 20’ Spedalieri (R), 25’ Idele (A), 76’ Ghislandi (A).

Atalanta Under 23: Pardel (81’ Zanchi), Guerini (63’ Plaia), Obric (78’ Tornaghi), Navarro, Idele, Riccio, Manzoni (63’ Levak), Ghislandi, Cassa, Cortinovis (83’ Bono), Misitano (78’ Camara). A disposizione: Torriani, Leandri, Rinaldi, Gobbo, Baldo. Allenatore: Bocchetti.

Renate: Nobile (63’ Bartoccioni), Spedalieri (46’ Ori), Delcarro (63’ Nenè), Auriletto, Esposito (46’ Vassallo), Karlsson (46’ Spalluto), Mazzaroppi (46’ Mastromonaco), Riviera (46’ Gardoni), Ghezzi (46’ Ruiz), Rossi G., Kolaj (46’ Cali). A disposizione: L. Rossi, Ziu, Marchetti. Allenatore: Foschi.

Arbitro: Cerea di Bergamo. Assistenti: Montanelli e Nechita, entrambi di Lecco.