Calcio, Renate corsaro ai rigori a Crema: i brianzoli eliminano la Pergolettese dalla Coppa Italia

Il gol di Karlsson ha permesso agli ospiti di pareggiare l'iniziale vantaggio di Careccia, prima che nella serie dal dischetto il portiere Nobile diventasse protagonista
Il saluto iniziale tra i due capitani

Il Renate ha superato la Pergolettese ai rigori (4-2) nel primo turno della Coppa Italia di serie C, al termine di un match che ha regalato emozioni e suspense ai tifosi presenti allo stadio Voltini di Crema. Dopo 90’ di gioco molto combattuti, il punteggio è rimasto fissato sull’1-1, sulla scorta delle reti di Careccia per i gialloblù e di Karlsson per i brianzoli. La partita si è accesa nel finale, quando entrambe le squadre hanno cercato il gol decisivo senza successo, portando la sfida ai calci di rigore.

Calcio: decisivo il portiere Nobile nella serie finale

L’esultanza dei giocatori del Renate

Lì, il portiere del Renate, Nobile, si è distinto parando tre dei tiri dagli undici metri degli avversari e aprendo la strada dell’affermazione alla sua squadra. Alla fine, il risultato è stato di 4-2 in favore dei nerazzurri, con grande festa e emozione tra giocatori e tifosi.

Calcio: prossimo avversario Juventus Next Gen o Novara

Ora il Renate attende la prossima sfida: incontrerà la vincente tra Juventus Next Gen e Novara, match in programma domenica 17 agosto, che si preannuncia ancora più avvincente e che deciderà chi avrà il privilegio di affrontare i brianzoli nel turno successivo.

