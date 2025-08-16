Calcio, Renate corsaro ai rigori a Crema: i brianzoli eliminano la Pergolettese dalla Coppa Italia

Il Renate ha superato la Pergolettese ai rigori (4-2) nel primo turno della Coppa Italia di serie C, al termine di un match che ha regalato emozioni e suspense ai tifosi presenti allo stadio Voltini di Crema. Dopo 90’ di gioco molto combattuti, il punteggio è rimasto fissato sull’1-1, sulla scorta delle reti di Careccia per i gialloblù e di Karlsson per i brianzoli. La partita si è accesa nel finale, quando entrambe le squadre hanno cercato il gol decisivo senza successo, portando la sfida ai calci di rigore.

Calcio: decisivo il portiere Nobile nella serie finale

L’esultanza dei giocatori del Renate

Lì, il portiere del Renate, Nobile, si è distinto parando tre dei tiri dagli undici metri degli avversari e aprendo la strada dell’affermazione alla sua squadra. Alla fine, il risultato è stato di 4-2 in favore dei nerazzurri, con grande festa e emozione tra giocatori e tifosi.

Calcio: prossimo avversario Juventus Next Gen o Novara

Ora il Renate attende la prossima sfida: incontrerà la vincente tra Juventus Next Gen e Novara, match in programma domenica 17 agosto, che si preannuncia ancora più avvincente e che deciderà chi avrà il privilegio di affrontare i brianzoli nel turno successivo.