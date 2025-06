La PoldiNova promossa in Prima categoria. La conquista del passaggio della squadra di calcio cittadina è arrivata domenica sera sul campo casalingo del Centro sportivo di via Brodolini quando è esplosa la gioia dei tifosi biancorossi.

Una promozione cercata e fortemente voluta. Due anni fa la retrocessione al termine di una stagione da dimenticare. L’obiettivo era ritornare in Prima categoria il prima possibile.

«L’anno scorso purtroppo la promozione è sfumata ai playoff. Quest’anno ci siamo riusciti», ha dichiarato Daniele Sala, presidente della Polisportiva calcio. Qual è stata l’arma vincente? «Sicuramente il gruppo», risponde senza esitazione Sala.

Alla guida del gruppo la società biancorossa aveva chiamato un ex calciatore, Cristian Gusola, al suo debutto su una panchina della prima squadra dopo diversi anni di esperienza nel settore giovanile. Ed è andata bene. Sono stati 63 i punti messi da parte dalla Poldinova nel corso del campionato di Seconda categoria, girone R. Secondo posto alle spalle della Virtus Cermenate e passaggio ai play off. Nella prima fase ha dovuto vedersela con il Cesano Maderno e la Veranese, quindi il passaggio ad un altro girone a tre squadre: con i novesi anche il Laveno-Mombello e l’Aurora Montano Lucino. Dopo il pareggio fuori casa con il Laveno Mobello, domenica sera la vittoria e i tre punti guadagnati contro il Montano Lucino hanno riportato i biancorossi in Prima Categoria. E in Paradiso. Dopo due anni di Purgatorio.

Una bella stagione, quindi, unico rammarico quella finale di Coppa Lombardia persa contro l’Offanengo il 3 maggio. Anche l’anno scorso i biancorossi erano riusciti a conquistare la finale ma non era andata bene. «Siamo molto soddisfatti della promozione – ha concluso Sala – ora ci fermiamo. Dopo 49 partite credo se lo siano meritato un po’ di riposo. Riprenderemo gli allenamenti nella seconda metà di agosto».