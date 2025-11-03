Lesmo in testa alla classifica del girone B, seppur in coabitazione con Ars Rovagnate ed Olginatese, Universal Solaro in rampa di lancia nel girone C e Speranza Agrate che ha ripreso a vincere nel girone D. Sono questi i verdetti dell’ottava giornata del campionato regionale di Promozione.

Calcio: i risultati del girone B

Nel girone B, exploit del Lesmo, che ha travolto in casa 5-1 la Bellagina ed agganciato in testa alla classifica, a quota diciotto, l’Ars Rovagnate e l’Olginatese. L’affermazione porta le firme di Nicolò Lolli, protagonista di una doppietta, e di Gabriele Schiavo, Mattia Beretta e Luca Saino, mentre il gol della bandiera degli ospiti è stato insaccato da Gabriel Lozza. Dietro il trio di testa, staccata di una sola lunghezza, viaggia la Base 96 Seveso, che ha espugnato il campo del Civate, imponendosi 5-0. A decidere il match sono stati Luca Santonocito, Jacopo Galimberti, Dario Bollini, Federico Giugno e Davide Marinoni. Bene anche la Vibe Ronchese, passata 2-1 a Rovellasca, grazie alle marcature di Matteo Aloise e Riccardo Corti, quest’ultimo a bersaglio proprio allo scadere. Per i locali invece ha timbrato il cartellino Luca Tallarita. Punto rocambolesco per il Meda, che ha rimandato l’appuntamento con la vittoria, ma almeno è uscito dalla zona playout. Il 4-4 interno contro la ColicoDerviese è maturato sulla scorta di un autogol e degli acuti di Mattia Lanzarotti, Pietro Sironi e Simone Crea, mentre per i lacustri sono andati a bersaglio Lorenzo Colombo, Michele Redaelli ed Ameth Fall, autore di una doppietta.

Calcio: i risultati del girone C

Nel girone C, molto bene l’Universal Solaro, che ha travolto in casa 3-0 il Verbano, consolidando le sue ambizioni di playoff. Di Luca Latino, Davide Tartaglione e Giuseppe Belnome i gol determinanti. Domenica negativa invece per il Ceriano Laghetto, che tra le mura amiche ha ceduto 2-0 all’Accademia Inveruno, trascinata dai gol di Andrea Rondanini e Mattia Cesaro.

Calcio: i risultati del girone D

Nel girone D, successo di misura in casa per la Speranza Agrate, seconda della classe, che con diciannove punti ha un ritardo di due lunghezze dalla capolista Franco Scarioni 1925. Il 3-2 sull’Olimpic Trezzanese è maturato per merito di Andrea Borghi, Pier Paolo Zatta e Matteo Piantoni, che ha trasformato un rigore, mentre gli ospiti hanno realizzato con Alessandro Scalcinati ed Alessio D’Erchie. Solo un pareggio, invece, per l’Ac Lissone, fermata sullo 0-0 sul campo dell’Ausonia Academy e così scivolata a sette punti dalla vetta. In risalita la Dipo Vimercatese, che ha piegato 3-2 tra le mura amiche il Città di Segrate e si è portata a quota otto, rilanciando le sue speranze di salvezza. Decisivi sono stati gli squilli di Davide Tumiatti, Jacopo Mantegazza e Marco Mattia, solo in parte controbilanciati dalla doppietta di Fabrizio Agnello. Sconfitta al contrario per la Concorezzese, battuta 2-0 in trasferta dall’Afforese e raggiunta proprio dalla Dipo Vimercatese. Il match è stato indirizzato dalle prodezze di Gianmarco Garavello e di Alessandro Adamo. Continua a faticare infine la Casati Arcore, che in casa ha pareggiato 1-1 con la Milanese 1902. All’arcorese Marco Vavassori, ha replicato a tempo scaduto Simone Paoletti. La Casati Arcore, pertanto, è rimasta impantanata in zona playout, con gli stessi punti di Dipo Vimercatese e Concorezzese.