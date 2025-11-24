Il campionato regionale di Promozione ha vissuto con qualche sorpresa la sua undicesima giornata. Nel girone B, bene il Lesmo, che ha conservato la vetta, pareggiando sul campo della cocapolista Olginatese, mentre nel girone D risale a larghe falcate l’Ac Lissone, ora seconda, dietro la Speranza Agrate.

Girone B: il Lesmo pareggia ad Olginate

Nel girone B, prezioso pareggio per il Lesmo, che ha impattato in trasferta con l’Olginatese, con cui divide la vetta, a quota venticinque punti. L’1-1 finale è stato griffato da una rete di Gabriel Corna per i lecchesi, mentre gli ospiti sono andati a segno con un autogol. Non ne ha approfittato la Base 96 Seveso, che in casa non è andata oltre lo 0-0 con l’Ars Rovagnate, terza, scivolando in quinta posizione con diciannove lunghezze nel carniere, le stesse conquistate fin qui dalla ColicoDerviese. Giornata positiva invece per Meda e Vibe Ronchese. I bianconeri medesi hanno sconfitto 3-0 tra le mura amiche la Bellagina, con le prodezze di Pietro Sironi, Federico Ortolani e Luigi Ronzoni, mentre la Vibe Ronchese ha superato, sempre in casa e sempre per 3-0, il Civate. Il cartellino lo hanno timbrato in questo caso Alessandro Conti, Simone Ceppi e Cristiano Brambilla.

Girone C: il Ceriano Laghetto piega il Luino

Nel girone C, battuta d’arresto esterna per l’Universal Solaro, piegata 2-0 dall’Accademia Inveruno e scalata fuori dalla zona playoff. I gol sono stati firmati da Stefano Cattaneo e Simone Paoluzzi. Successo al contrario per il Ceriano Laghetto, che in casa ha regolato 3-1 il Luino. La doppietta di Ciro Schiavo e la marcatura di Leonardo Bozzolan hanno consentito ai brianzoli di invertire la rotta, dopo l’iniziale vantaggio varesino di Christian Pavia.

Girone D: vincono Speranza Agrate e Ac Lissone

Nel girone D, successo casalingo per la capolista Speranza Agrate, che ha piegato 1-0 il Pozzuolo. Il bersaglio lo ha centrato nella circostanza Matteo Ruggieri. I rossoverdi, che hanno incamerato fin qui ventisei punti, sono ora inseguiti dall’Ac Lissone, a quota ventitré, che ha sconfitto 3-1 in trasferta la Franco Scarioni 1925, terza con ventidue lunghezze ed una gara da recuperare. Il 3-1 per gli ospiti è stato prodotto dalle reti di Jacopo Triveri, Daniele Prato e Maicol Cavalcante, mentre per i locali ha realizzato Nassime Sidki. Squillo della Casati Arcore, che si è imposta 2-0 a Concorezzo sulla Concorezzese, grazie alle marcature di Daniele Scavetta e Marco Vavassori. Male invece la Dipo Vimercatese, regolata 3-1 in trasferta dall’Afforese. Decisivi i centri di Alessio Cicciù, Alessandro Adamo e Lorenzo Curia per i padroni di casa, con gli ospiti che si sono accontentati loro malgrado della prodezza di Lorenzo Tini.