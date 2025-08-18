Calcio, le squadre brianzole pronte a scendere in campo

A pochi giorni dall’annuncio sui campionati, il Comitato Regionale Lombardo Figc ha diramato anche la composizione dei gironi per la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Per entrambe le competizioni, l’inizio fissato al 7 settembre ha riservato spazio a diverse sfide tra squadre dello stesso girone o che comunque si sono incontrare nei vari tornei prima della ‘rivoluzione’ estiva.

Per quanto riguarda la Coppa Italia Eccellenza i gironi sono sedici: sei di quattro squadre, dieci di tre. Di seguito i gironi

Girone n° 1: Besnatese, Sestese, Solbiatese e Vergiatese; n° 2: Arconatese, Legnano, Magenta; n° 3: Ardor Lazzate, Caronnese, Lentatese e FBC Saronno; n° 4: Baranzatese, Rhodense e Sedriano; n° 5: Calvairate, Assago, Barona e Tribiano; n° 6: Accademia Pavese, FBC Casteggio e Vigevano; n° 7: Cinisello B., Fucina e Seregno; n° 8: Alta Brianza, Arcellasco Città di Erba, Mariano e Vis Nova Giussano; n° 9: Ponte San Pietro Mapello, Cisanese e Lemine Almenno; n° 10: Caravaggio, Tritium e Zingonia Verdellino; n° 11: Città di Albino, Colognese e Juvenes Pradalunghese; n° 12: Cazzagobornato, Darfo Boario e Pianico; n° 13: BSV Garda, Castiglione, Cellatica e Ciliverghe; n° 14: Carpenedolo, Castellana e Poggese; n° 15: Pavonese, Orceana e Soncinese; n° 16: Castelleone, Fanfulla – Lodi, Offanenghese e Codogno.

Coppa Italia Promozione – I gironi della Lombardia sono 32 questa la composizione dei primi 14

Girone 1: Gavirate, Luino e Verbano; n° 2: Gallarate, Ispra e Morazzone; n° 3: Accademia BMV, Accademia Inveruno e Castanese; n° 4: Aurora Cantalupo, Canegrate e SC United; n° 5: Accademia Vittuone, Arca – Milano e Vighignolo; n° 6: Afforese, Cob 91 e CG Bresso; n° 7: Ceriano Laghetto, Rovellasca e Universal Solaro; n° 8: BaSe96 Seveso , Castello Città di Cantù e Meda; n° 9: Bellagina, Cantù San Paolo e Pontelambrese; n° 10: Civate, ColicoDerviese e Olympic Morbegno; n° 11: Calusco, Grentarcadia e Olginatese; n° 12: Ars Rovagnate, Luciano Manara e Vibe Ronchese; n° 13: Lesmo, Lissone e Casati Arcore; n° 14: Concorezzese, DiPo – Vimercate e Speranza Agrate.