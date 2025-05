Il periodo positivo che vive il Seregno Fbc, con la sua prima squadra protagonista dei playoff del campionato di Promozione, trova un riscontro anche a livello di settore giovanile. Sabato 17 maggio, infatti, l’Under 12 azzurra si è aggiudicata il tabellone che l’ha vista protagonista nella Seregno Cup, manifestazione in corso ormai da qualche settimana al centro sportivo Seregnello. Il giorno dopo, domenica 18 maggio, invece, sul gradino più alto del podio tra gli Under 13 sono saliti in mattinata il Segrate e nel pomeriggio la Casati Arcore.

Calcio: Gelsia sponsor principale della manifestazione

Intanto, anche quest’anno la manifestazione ha incassato l’appoggio come sponsor principale di Gelsia. «Siamo felici di sostenere per il secondo anno consecutivo la Seregno Cup -conferma il presidente di Gelsia Mauro Ballabio-, un’iniziativa che incarna i valori in cui crediamo: impegno, condivisione e spirito di squadra. Lo sport è un motore di crescita ed inclusione e per Gelsia rappresenta uno strumento concreto per rafforzare il legame con la comunità». Soddisfatto della novità appare anche Alfredo Varini, presidente del Seregno Fbc: «La Seregno Cup è il momento più atteso dell’anno per tanti giovani calciatori. Ringraziamo Gelsia per aver creduto ancora una volta nel nostro progetto».