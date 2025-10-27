Settima giornata nel campionato di Promozione, con le squadre brianzole che hanno in alcuni casi rilanciato le loro ambizioni di vertice.

Girone B: bene la Base 96 Seveso, in ritardo il Meda

Nel girone B, continua prepotente la risalita del Lesmo, che ha travolto in casa 5-0 il Castello Città di Cantù e si è portato a quota quindici punti in classifica, alle spalle solo della coppia di testa formata da Ars Rovagnate ed Olginatese, entrambe con diciassette lunghezze. Decisive sono state la doppietta del solito Nicolò Lolli e le reti di Mattia Beretta, Simone Fumagalli e Max Cannarozzo. Bene anche la Base 96 Seveso, che tra le mura amiche ha superato 2-1 la GrentArcadia ed ora tallona nella graduatoria proprio i lesmesi. Lecchesi avanti per primi con Paolo Rusconi, ma poi rimontati da Yuri Giugno e Federico Fochesato. Parità invece nel derby brianzolo tra Vibe Ronchese e Meda, chiusosi sul 2-2. I primi a rompere il ghiaccio sono stati i bianconeri medesi con Manuel Personè, ma Cristiano Brambilla e Kennet Ogbebor hanno poi messo la freccia. A tempo scaduto, Nicolò Scaccabarozzi ha evitato la battuta d’arresto agli ospiti. La Vibe Ronchese si è così attestata ad otto punti, uno in più del Meda, in piena bagarre playout.

Girone C: l’Universal Solaro entra in zona playoff

Nel girone C, il Ceriano Laghetto è tornato con un pareggio a reti involate dalla trasferta a Canegrate, mentre l’Universal Solaro è passata 1-0 sul campo del Morazzone. Match winner è stato Giuseppe Belnome. L’exploit ha consentito all’Universal Solaro di salire al quinto posto con dodici punti, mentre il Ceriamo Laghetto la segue con un ritardo di una lunghezza.

Girone D: la Speranza Agrate perde la vetta della classifica

Nel girone D, turno amaro per la Speranza Agrate, che non è andata oltre la divisione della posta (2-2) nella trasferta a Concorezzo, consentendo così alla capolista Franco Scarioni 1925 di staccarla in classifica. Ai rossoverdi non è bastata per imporsi la doppietta di Matteo Piantoni, controbilanciata dalle marcature di Matteo Scalzo e Bislim Shala per la Concorezzese. Sconfitta invece per la Dipo Vimercatese, piegata 3-2 sul terreno di gioco dell’Olimpic Trezzanese. Per i padroni di casa, a bersaglio sono andati Nicolò Bueti, Matteo Guerini e Simone Montesano, per gli ospiti Matteo Liprino e Jacopo Aceto. Il derby tra Casati Arcore ed Ac Lissone ha infine confermato gli opposti momenti di forma delle due compagini. I lissonesi si sono imposti ad Arcore 3-0, con le prodezze di Marco Fossati, Fabio Lucente e Daniele Prato, mettendo nel mirino la Speranza Agrate, da cui ora li dividono appena tre punti. Notte fonda invece per la Casati Arcore, terz’ultima a quota sette lunghezze.