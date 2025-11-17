Lesmo e Speranza Agrate sempre al vertice dei rispettivi gironi, Ac Lissone in risalita, Meda raggiunto nel finale e Casati Arcore finalmente capace di conquistare i tre punti. È la sintesi della decima giornata del campionato di Promozione per le compagini brianzole.

Girone B: pareggio amaro per il Meda

Nel girone B, continua la corsa al vertice del Lesmo, primo a pari merito con l’Olginatese a quota ventiquattro punti. I lesmesi nella decima giornata hanno sconfitto 2-0 in casa la Base 96 Seveso, grazie alla doppietta del bomber Nicolò Lolli. Nella zona calda della classifica, rimpianti per il Meda, fermato tra le mura amiche sul 2-2 dal Luciano Manara in pieno recupero. Avanti con Emanuele Pozzoli e poi con Mattia Brenicci, i bianconeri non sono riusciti a piegare i lecchesi, che li hanno raggiunti prima con Mattia Arienti ed infine, al 47’ della ripresa, con Andrea Finiguerra. I medesi, con dodici lunghezze, hanno comunque staccato la Vibe Ronchese, superata 2-1 in trasferta dalla GrentArcadia. La formazione di Valgreghentino ha timbrato il cartellino con Giacomo Citterio e Giuseppe Barillà, gli ospiti con Cristiano Brambilla.

Girone C: Ceriano Laghetto kappaò contro l’Sc United

Nel girone C, pareggio per l’Universal Solaro, fermata in casa sullo 0-0 dal Canegrate. Giornata negativa invece per il Ceriano Laghetto, sconfitto 1-0 sul campo dell’Sc United. Il match è stato indirizzato da una prodezza di Joao Pedro Kirsch Giroletti.

Girone D: pareggia la Speranza Agrate, vince la Casati Arcore

Nel girone D, la Speranza Agrate ha approfittato del rinvio dell’impegno sul campo della Dipo Vimercatese della cocapolista Franco Scarioni 1925 e, con un pareggio a reti inviolate in trasferta contro l’Afforese, si è portata da sola alla guida della classifica, a quota ventitré. Risale l’Ac Lissone, terza, che vincendo 4-0 sul terreno del Città di Segrate, ha ridotto a tre lunghezze il suo ritardo dai rossoverdi agratesi. Tutti ex seregnesi i marcatori: il poker è stato griffato dalla doppietta di Cristian Ferracane e dalle reti di Fabio Lucente e Maicol Cavalcante. Nelle retrovie, squillo interno della Casati Arcore, che ha battuto 2-1 l’Arca. Massimiliano Vario e Marco Vavassori hanno ridato respiro agli arcoresi, mentre gli ospiti sono andati a segno con Manuel Campana. Passo falso, infine, per la Concorezzese, che ha ceduto 1-0 in trasferta al Circolo Giovanile Bresso. Il confronto lo ha deciso un gol di Sebastiano Merli.