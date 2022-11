Calcio: il Seregno presenta Massimo Sala, terzo allenatore della sua stagione

Il centro sportivo Seregnello di via Platone ha ospitato martedì 29 novembre la presentazione di Massimo Sala, scelto dal Seregno dopo l’addio alla panchina di Francesco Buglio, che era subentrato appena all’inizio di novembre a Maurizio Lanzaro. «Saluto Buglio -ha commentato il patron Fabio Iurato– e gli faccio l’in bocca al lupo per il suo futuro professionale e personale. Quando le nostre strade si sono separate, non ho avuto dubbi su chi scegliere. Lo scorso anno in serie C ho ammirato la risalita della Pro Patria, che ha compiuto un autentico miracolo sportivo, ed oggi sono felice che l’artefice di quel miracolo sportivo possa lavorare per noi».

Seregno calcio: la determinazione di Massimo Sala

Dal canto suo, Sala, classe 1968, già giocatore azzurro negli Allievi e poi nella stagione 2002-’03, non si è nascosto: «Sono rimasto fermo due mesi ed avevo voglia di ricominciare a lavorare. Ho quindi colto al volo questa opportunità. Ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto, che non conosco, perché ho trovato la squadra in buone condizioni di forma. L’obiettivo adesso è la prossima partita, solo quella. Dobbiamo alzare il livello dell’attenzione. I concetti che porto sono quelli che ho appreso nel professionismo». Sala debutterà domenica 4 dicembre, nel match in programma alle 14.30 a Sona, il primo dopo l’apertura della finestra invernale di mercato, che potrebbe o dovrebbe comportare una revisione sostanziale dell’organico, di cui si occuperanno il direttore sportivo Luca Pacitto ed il nuovo direttore generale Jacopo Colombo, ex Pro Sesto e Sant’Angelo, tra l’altro seregnese doc. «Io non ho fatto richieste -ha spiegato il tecnico, contattato proprio da Colombo-. So che si cercherà di assicurare un miglioramento. Quello di serie D è un campionato in cui, se manca la cattiveria, è un problema». Sulle prospettive, Sala è stato categorico: «Ho avuto la fortuna di lavorare alla Pro Patria come secondo di Milan Javorcic, imparando molto dalla sua metodologia. Il modulo che mi piace di più è il 3-5-2. Ci applicheremo da subito, per arrivare a Sona avendo delle certezze».

Seregno calcio: le precisazioni di Fabio Iurato

Da ultimo, Iurato ha ripreso la parola: «Ho appena venduto il Cerveteri ed a maggior ragione, per questo, smentisco la possibilità di vendere il Seregno. Tengo a precisare che le problematiche dell’assenza di acqua allo stadio e del mancato funzionamento del riscaldamento negli spogliatoi del Seregnello non sono di nostra competenza». Nel primo caso, l’inconveniente, che si protrae da un paio di settimane, pare sia dovuto alla rottura di un tubo, che dovrebbe essere riparato a breve grazie ad un intervento comunale.