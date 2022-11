Calcio, il Seregno perde a Casatenovo dopo una partita incolore

Prima sconfitta per Francesco Buglio sulla panchina del Seregno. A Casatenovo, gli azzurri hanno ceduto 2-1 alla Casatese, al termine di una partita che i lecchesi hanno meglio interpretato e che ha evidenziato lacune difensive palesi da parte degli ospiti, peraltro privi degli squalificati Cristiano Bigolin e Matteo Iurato. Dopo un’iniziale fase di predominio, la squadra allenata da Giuseppe Commisso ha rotto il ghiaccio al 27’, quando Gianluca Sassella ha scippato la sfera a Filippo Calabrò e servito l’ex Alessio Quaggio, che in diagonale ha infilato nel sacco. La reazione azzurra è stata immediata ed al 31’ Modou Diop, da ottima posizione, ha spedito sul palo, prima che sulla respinta Francesco Felleca chiamasse al miracolo Giorgio Picarelli. Il senegalese si è rifatto con gli interessi al 44’, quando di sinistro ha pareggiato. Nella ripresa, il lungo predominio dei locali ha rischiato di essere interrotto al 29’, quando Francesco Felleca in contropiede è stato arginato a fatica dalla difesa biancorossa. Praticamente sul ribaltamento di fronte, un’iniziativa di Roberto Sala ha colto impreparata la difesa seregnese, con Gianluca Sassella che ne ha approfittato e, dopo aver saltato Emanuele De Bono in uscita, ha riportato avanti i suoi. Da lì in poi, Giusto Priola e compagni hanno provato a risalire la china, ma senza risultati.

Seregno calcio: una settimana davvero complicata

Il settore della curva nord, con gli striscioni di contestazione nei confronti della società

Il match è stato disputato in coda ad una settimana problematica per il Seregno, aperta dalla notizia del doppio vandalismo subito dall’autovettura del tecnico Francesco Buglio. Venerdì 11 novembre, invece, i bene informati raccontano che i giocatori più esperti abbiano saltato la seduta di allenamento, in segno di protesta per il ritardo accumulato dalla società nel pagamento degli stipendi. Una difficoltà, questa, che è tornata a fare capolino, dopo che in estate la dirigenza aveva faticato oltremisura a saldare le spettanze della stagione precedente, rischiando anche di vedere respinta la sua domanda di iscrizione alla nuova annata, accettata solo in sede di ricorso, dopo il rigetto della prima istanza. Sabato 12 novembre, poi, un confronto tra lo spogliatoio ed il patron Fabio Iurato ha riportato un po’ di serenità, prova ne sia che, alla fine, chi era nelle condizioni di scendere in campo, lo ha fatto. A Casatenovo, inoltre, è proseguita la contestazione nei confronti della proprietà da parte della curva nord, che ha esposto due striscioni, uno per invitare Fabio Iurato ad andarsene ed uno per ribadire la stima nei confronti di Maurizio Lanzaro, l’allenatore esonerato dopo la trasferta a Ciserano. Insomma, il quadro non appare certamente idilliaco.

Seregno calcio: nel prossimo turno match contro l’Alcione Milano

Un’occasione per i lecchesi nel primo tempo

Ora il Seregno preparerà il prossimo impegno casalingo, previsto domenica 20 novembre, quando alle 14.30 allo stadio Ferruccio sarà ospite l’Alcione Milano.

Seregno calcio: il tabellino della gara di Casatenovo

Una fase dell’incontro

Casatese-Seregno 2-1

Marcatori: 27’ p.t. Quaggio (C), 44’ Diop (S); 30’ s.t. Sassella (C).

Casatese: Picarelli; Videkon, Gulinelli, Pirola; Comberiati, Sassella (46’ s.t. Polenghi), Romano, Ballabio (41’ s.t. Stefanoni), Tocci (27’ s.t. R. Sala); Quaggio, Isella. A disp.: Zanoli, Perego, Scipione, De Meo, Costanzo e Citterio. All.: Commisso.

Seregno: De Bono; Rusconi, Zangrillo (41’ s.t. Silenzi), Priola, Calabrò (23’ s.t. Sordillo); Pignat, Pozzoli (9’ s.t. Staffa); Felleca, Lugnan (37’ s.t. Santonocito), Henin; Diop. A disp.: M. Sala, Mballo, Bartolotta, Basilico e Boloca. All.: Buglio.

Arbitro: Tagliente di Brindisi.

Note: ammoniti Videkon (C), Pignat (S), Staffa (S) e Silenzi (S) per gioco falloso, Felleca (S) per simulazione. Calci d’angolo: 10-3 per la Casatese. Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.