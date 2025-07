«Non vedo l’ora di ricominciare». Alessandro Abdalla è carico in vista della prima campanella della stagione per il Seregno Fbc, che lunedì 11 agosto si ritroverà al Seregnello, per iniziare la preparazione in vista del suo debutto in Eccellenza. Un’avventura che il direttore sportivo attende con trepidazione. «Posso anticipare -spiega- che abbiamo fissato la presentazione per venerdì 5 settembre, nel contesto della tradizionale festa della Madonna della Campagna al Fuin. Ripeteremo l’esperienza dello scorso anno, che alla fine ci ha portato fortuna. Speriamo accada di nuovo…».

Calcio: il calendario delle amichevoli estive

Il focus si concentra quindi sul programma che accompagnerà la squadra al debutto in gare ufficiali, previsto domenica 7 settembre con la Coppa Italia: «Credo che l’ultima delle amichevoli già annunciate, quella di domenica 31 agosto contro la Solbiatese, sarà disputata in trasferta, mentre quelle fissate in precedenza sono confermate al Seregnello. Questo perché il campo dello stadio Ferruccio è in manutenzione e lo potremo utilizzare soltanto tra qualche settimana». I match sono quelli in calendario giovedì 14 agosto, alle 17, contro la Casatese Merate, nonché martedì 19 agosto, alle 19, contro la Lentatese, ed infine domenica 24 agosto, alle 17, contro la ColicoDerviese.

Calcio: la scelta di puntare su atleti della zona

Abdalla concentra inoltre la sua attenzione su uno dei criteri che hanno ispirato la composizione dell’organico: «Abbiamo scelto, come già avevamo fatto nella stagione precedente, di puntare su atleti della zona: basti pensare che, tra i nuovi arrivati, quello che abita più lontano è Andrea Bosco, che risiede a Milano. Sono invece molto legati al territorio giocatori come Axel Caldirola, che ha casa di fianco al Seregnello, o Samuele Calmi, che ha aperto un’attività in centro a Seregno, senza dimenticare il giovanissimo Alessandro Nocito, che proviene da Cesano Maderno». Proprio il classe 2007 è uno degli elementi che saranno seguiti con maggiore curiosità: «Si tratta di un centrocampista, che utilizzeremo sotto età, considerato che l’obbligo in Eccellenza è di schierare un classe 2005 ed un classe 2006. Il ragazzo è reduce dalla trafila nelle giovanili del Lecco, con cui si è da poco piazzato secondo nel campionato nazionale di Primavera 3. Aveva voglia di mettersi alla prova tra i grandi e noi gli abbiamo offerto questa opportunità».

Calcio: futuro nel girone B di Eccellenza?

La chiosa si sposta infine sulla formazione dei gironi: «Per storia e logistica, credo che saremo inseriti nel B, con le compagini bergamasche. Se così fosse, ci attenderebbe un torneo all’insegna dell’equilibrio, anche se forse con piazze meno prestigiose di quelle che troveremmo nel girone A, che comprenderà ad esempio Solbiatese, Arconatese, Rhodense e Legnano».