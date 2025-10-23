Una sconfitta troppo pesante nel punteggio, soprattutto per quello che si era visto nel primo tempo, ha costretto il Seregno Fbc ad archiviare la sua esperienza nella Coppa Italia di Eccellenza. A Caronno Pertusella, negli ottavi di finale in gara secca della fase regionale, gli azzurri hanno ceduto 4-1 alla Caronnese, che ha così conquistato il pass per il turno successivo, pagando dazio ad un pizzico di sfortuna di troppo ed a qualche disattenzione difensiva evitabile nella ripresa.

Calcio: botta e risposta tra Valtorta e Ghibellini nella prima frazione

Andrea Bosco in azione nella prima frazione

Al via, il tecnico ospite Gabriele Avella ha rimescolato l’undici titolare, schierando davanti al portiere Mirko Bizzi una difesa composta da Andrea Cammarano, Davide Lozza, Andrea Bosco e Pietro Valtorta, mentre a centrocampo hanno trovato spazio Alessandro Nocito, Tommaso Ferrara e Stefano Baldan, con Simone Pontiggia trequartista, dietro le punte Samuele Calmi e Simone Fossati. Il primo squillo, dopo 6’, lo ha fatto ascoltare Tommaso Ferrara, con un destro dal limite, che è terminato alto. Al 18’, gli ospiti sono andati vicini al gol con Simone Pontiggia, che su un calcio di punizione da posizione defilata ha disegnato un diagonale insidioso, stampatosi sulla traversa. Alla mezz’ora, il ghiaccio lo ha rotto Pietro Valtorta, che da una trentina di metri ha colpito in corsa con il mancino, infilando la sfera sotto l’incrocio dei pali. La reazione dei locali, appena 2’ dopo, l’ha firmata Marco Ortelli, che ha provato dal limite, spedendo alto. I varesini hanno quindi impattato al 41’ con Christian Ghibellini, che in coda ad uno sfondamento centrale ha visto il suo tentativo deviato da Davide Lozza: la palla ha assunto una traiettoria arcuata, che le ha permesso di baciare il montante interno, prima di depositarsi nel sacco.

Calcio: un’autorete, Malvestio e Cannizzaro decidono il match nella ripresa

Un tentativo offensivo dei padroni di casa nella ripresa

Nella seconda frazione, il trend lo ha subito indirizzato al 2’ un episodio sfortunato. Flavio Dilernia ha messo il turbo sulla fascia sinistra e dal fondo ha griffato un cross teso, sul quale Andrea Bosco, appostato sul limite dell’area di porta, è intervenuto per anticipare Niccolò Colombo, finendo però per realizzare la più classifica delle autoreti. Lo svantaggio ha inevitabilmente complicato il compito dei brianzoli, che hanno alzato il baricentro della manovra, nella speranza di agguantare il pareggio, ma si sono così esposti ai contropiedi dei locali. Al 20’, Christian Ghibellini ha imbucato per Luca Malvestio, che si è catapultato sul cuoio e, con un morbido pallonetto, ha fatto scendere il sipario, scavalcando Mirko Bizzi in uscita. Al 26’, dopo un’azione insistita, sempre Luca Malvestio ha trovato libero in mezzo l’ex Matteo Cannizzaro, che con una girata di destro ha calato il poker. Ormai rassegnati, gli ospiti hanno avuto un sussulto al 29’, quando Simone Fossati ha ricevuto da Stefano Baldan e, dopo aver difeso il controllo, ha concluso a lato. In pieno recupero, Ferdinando Vitofrancesco su punizione ha sfiorato il palo alla sinistra di Mirko Bizzi.

Calcio: domenica al Ferruccio è attesa la Tritium

La difesa ospite prova ad arginare un tentativo di Niccolò Colombo dopo l’intervallo

Archiviata la partecipazione alla Coppa Italia, gli azzurri torneranno ora in campo domenica 26 ottobre, alle 14.30, allo stadio Ferruccio, ospitando in campionato la Tritium.

Calcio: il tabellino dell’incontro

Gli azzurri hanno salutato la Coppa Italia dopo tre partite

Caronnese-Seregno Fbc 4-1

Marcatori: 30’ p.t. Valtorta (S), 41’ Ghibellini (C); 2’ s.t. aut. Bosco (S), 20’ Malvestio (C), 26’ Cannizzaro (C).

Caronnese: Paloschi; Vaghi, Tumino, Galetti, Dilernia; Ortelli, Savino (1’ s.t. Cannizzaro); Ghibellini, Malvestio, Rossi (25’ s.t. Vitofrancesco); Colombo (35’ s.t. Cerreto). A disp.: Trombetta, Dugo, Serati, Cappi, Signorile e Corno. All.: Ferri.

Seregno Fbc: Bizzi; Cammarano, Lozza, Bosco (22’ s.t. Annoni), Valtorta; Nocito (12’ s.t. Bombino), Ferrara (34’ s.t. Marangione), Baldan; Pontiggia (29’ s.t. Caldirola); Calmi (12’ s.t. Viscardi), Fossati. A disp.: Penati, Nichetti, Veronese e Sampogna. All.: Avella.

Arbitro: Bruscagin di Gallarate.

Note: ammoniti Savino (C), Baldan (S) e Marangione (S), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 5-3 per il Seregno Fbc. Recuperi: 0’ p.t, 3’ s.t.