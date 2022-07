Calcio, il Monza prende Warren Bondo: il francese, 18 anni, firma un triennale

È Warren Bondo il nuovo acquisto del Monza per la mediana. Svincolato dopo aver giocato l’ultima stagione al Nancy, piaceva a molte altre squadre, anche di alto livello come Atalanta e Milan, oltre che l’Augsburg, ultima in ordine di tempo ad aver avanzato una proposta, ma alla fine ha accettato l’offerta biancorossa. Sarà in Brianza già da giovedì, per le visite mediche e per iniziare a prendere confidenza con i nuovi compagni. Classe 2003, compirà 19 anni solamente a settembre; si tratta di un talento di scuola francese di origini della Repubblica Democratica del Congo, già nel giro della nazionale Under19 transalpina.

Monza, fatta per Warren Bondo: arriva dal Nancy

L’anno scorso ha collezionato 34 presenze e due gol con il Nancy in Ligue2, la Serie B francese, giocando praticamente in tutte le posizioni del centrocampo a tre o a due. È il classico centrale moderno, capace di smistare il gioco, di inserirsi in area, ma anche di far valere la propria fisicità per gestire il possesso del pallone oltre che per contribuire alla fase difensiva con numerosi recuperi, ma ovviamente è ancora molto molto acerbo, tutto da scoprire, anche se un piccolo lo si ha già avuto, visto che è stato protagonista ai recenti Campionati Europei Under19 giocando titolare per buona parte della manifestazione che la rappresentativa d’oltralpe, dopo aver battuto anche l’Italia, ha chiuso nella sconfitta in semifinale con Israele.