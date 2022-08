Calcio, il mercato del Monza e il sogno Icardi: la crisi con Wanda e il rischio contropiede

Prima l’audio di lei, poi la smentita di lui. Un ping pong di versioni che fa vincere la partita della chiacchiera, come spesso succede quando si parla di loro. Wanda Nara e Mauro Icardi al centro del gossip, oltre che dei movimenti di mercato. Dove lei gestisce il cartellino del marito, tale almeno sino a divorzio. Che è poi quello che pare lei voglia chiedere, come da audio diffuso nelle ultime ore. Certo è che il futuro dell’ex capitano dell’Inter, in uscita dal Psg, fa rumore. Sia per i gol promessi, sia per quel che avviene al di fuori del rettangolo verde. Con la di lui moglie, per l’appunto, particolarmente interessata alla visibilità che (ri)troverebbe in Italia, grazie anche ai canali Mediaset per i quali ha già lavorato. E che – qualcuno ipotizza – potrebbero entrare come un cross decisivo tra la mano di Maurito e il foglio del contratto che il Monza gli offrirebbe. Perché la neopromossa più ambiziosa che si ricordi, in Serie A ci arriva con tanti colpi già piazzati sul mercato, altri ancora da esplodere in queste settimane di trattative. E il centravanti argentino, ancora proprietario di immobili a Milano dopo i suoi trascorsi nerazzurri, a queste latitudini ci tornerebbe anche volentieri. Ora si tratta di capire se e come queste nuove voci di crisi di coppia possano prendere in contropiede una trattativa che ha buoni presupposti per concretizzarsi. Il Monza resta alla finestra, il passo successivo potrebbe essere quello di Icardi. Che la serenata potrebbe cantarla al Monza, Wanda permettendo.