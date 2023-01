Calcio femminile, Coppa Italia: sconfitta ed eliminazione per Real Meda e Fiamma Monza

Niente da fare per le due compagini brianzole del monzese di calcio femminile. Entrambe sono uscite sconfitte e quindi eliminate dalla terza gara del primo turno di coppa Italia, girone 15. Come era previsto, in base ai precedenti risultati il Lumezzane ha superato a punteggio pieno il primo turno. Nella trasferta a Monza allo stadio Sada ha inflitto una “manita” alle biancorosse di casa che sono rimaste o zero punti, nella classifica del girone. Le bresciane in gara uno avevano sconfitto per 3-2 il Real Meda, successivamente avevano imposto un 5-0 all’Orobica Bergamo e domenica 8 gennaio, si sono imposte col medesimo punteggio in casa del Fiamma Monza.

Fiamma Monza ko con il Lumezzane, niente drammi da parte di mister Zagaria

“Siamo uscite sconfitte contro le bresciane– ha dichiarato l’allenatore Agostino Zagaria– ma mi sento di essere soddisfatto a metà della prestazione fornita dalle mie ragazze. Ho notato miglioramenti in difesa e questo è molto importante, adesso mi dedicherò a registrare i movimenti a centrocampo che deve imparare a fare maggior filtro ma anche a servire meglio le attaccanti. Ho inserito ancora delle ragazze delle juniores che hanno qualità e numero come Martina Bassoli e Beatrice Castellani, ma ci sono altre ragazze promettenti che meritano di fare esperienza in prima squadra per crescere ed essere pronte per il futuro. E da martedì penseremo alla ripresa del campionato nella gara che ci vedrà opposte al Freedom Cuneo”.

Real Monza in silenzio dopo la sconfitta contro l’Orobica Bergamo

Al palo anche il Real Meda sconfitto sul campo amico per 3-5 dall’Orobica Bergamo. Per le “black panthers” in goal sono andate Carolina Mariani, Anita Coda e Federica Moroni. Le brianzole hanno disputato una buona gara, ma le bergamasche hanno sbagliato meno e sono apparse più solide nei reparti soprattutto in fase offensiva. Il punteggio poteva essere ancora più robusto per loro se non avessero fallito almeno tre facili occasioni da rete da buona posizione. In casa delle bianconere, al termine della gara tanto rammarico perché speravano dopo aver tanto faticato in allenamento e aver preparato al meglio la partita di riuscire almeno a cogliere un risultato positivo. Una sconfitta che è pesante sul morale tanto che alla fine né l’allenatore Nicola Turano né le stesse protagoniste hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Il Real Meda, alla ripresa del campionato di domenica 15 gennaio, osserverà un turno di riposo essendo il campionato formato da quindici squadre. Un tempo maggior per meglio affinare i sincronismi di centrocampo e difesa.