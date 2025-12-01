Dai campi di gioco sono arrivati segnali importanti per il futuro delle squadre brianzole: nel girone A il Vis Nova Giussano ha pareggiato (0-0) nella impegnativa sfida con l’ambizioso FBC Saronno; l’Ardor Lazzate è uscita indenne dallo scontro salvezza disputato nello stadio Dante Merlo di Vigevano; la Lentatese, pur disputando una partita intensa nello stadio Ottavio Bugatti, ha perso 0-1 con il Legnano. Nel girone B il Seregno ha pareggiato 2-2 nel big match con la capolista R.C. Codogno e la Fucina Muggiò ha perso 2-1 con la Baranzatese.

Calcio, Eccellenza: squalifica per il ds della Lentatese, sputo all’arbitro

La 14° giornata di campionato di fatto è stata aperta dal provvedimento adottato dal Giudice Sportivo del CRL che ha squalificato per due anni e tre mesi Ivan Fagone, direttore sportivo della Lentatese, dopo quanto successo il 23 novembre al Chinetti nella partita contro la Solbiatese Calcio.

Il match era stato sospeso dall’arbitro al primo minuto di recupero, dopo che il dirigente rossoblù aveva protestato in maniera vibrante per alcune decisioni ritenute non corrette. Dagli atti ufficiali, si rileva che “il tecnico Fagone Ivan in quanto espulso per protesta, si dirigeva verso il direttore di gara urlando nei suoi confronti frasi minacciose, ma non riusciva a raggiungere l’arbitro perché fermato da alcuni calciatori ad una distanza di circa 1 metro e mezzo dal medesimo. A quel punto il sig. Fagone sputava al volto del direttore di gara colpendolo sotto l’occhio. A causa di quanto accaduto l’arbitro disponeva la sospensione della gara al minuto 46 del secondo tempo, nonostante tutto quanto accaduto il sig. Fagone Ivan, seduto fuori dal terreno di gioco continuava ad insultare e minacciare il direttore di gara. Delibera di squalificare il tecnico Fagone Ivan fino al 29/02/2028; di omologare il risultato conseguito sul campo (1–0).“

Calcio, Eccellenza Girone A: Vis Nova Giussano

È terminata con un pareggio (0-0) la sfida al Centro sportivo comunale “Borgonovo” di Giussano tra il Vis Nova di mister Raspelli e il Saronno di mister Tricarico. Al termine di un confronto combattuto nel quale a prevalere sono state le rispettive difese capaci di reggere il confronto con gli attaccanti, il Vis Nova ha cercato, soprattutto nella prima ora di gioco, di sfruttare le corsie esterne con Mazzucca e Morotti ma senza ottenere e importanti riscontri. Il Saronno dal canto suo ha cercato con più possesso di contenere le iniziative dei ragazzi di Raspelli e mantenere integra la porta presidiata dal portiere Todesco.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Con il pareggio a Vigevano l’Ardor Lazzate è riuscito a muovere la classifica ma il risultato finale lascia tanto amaro in bocca ai ragazzi di mister Ghidelli raggiunti al 94’ dalla rete di Granziera. L’inizio di partita era stato piuttosto complicato con i padroni di casa che alla prima vera occasione al 21’ si sono portati in vantaggio con Limiroli. Prima della pausa si è scatenato l’attaccante dell’Ardor Gioele Cazzaniga che con due fiammate la prima al 34’ ha trovato il pareggio, la seconda al 38’ tanto da timbrare il sorpasso. Al rientro dagli spogliatoi, però il Vigevano è parso più determinato e al 13’ Terrani con un tiro dal dischetto ha riportato il risultato in parità. La reazione dell’Ardor non si è fatta attendere e prima della mezz’ora è tornata in vantaggio grazie alla terza rete di Cazzaniga. In pieno recupero quando i tre punti sembravano in cassaforte un tiro da fuori area di Granziera ha negato la gioia del successo ai giallo-blù di Lazzate.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

Per la Lentatese di mister Roberto Mastrolonardo la sconfitta è arrivata tra le mura amiche per mano del Legnano: alla mezz’ora della ripresa dopo una veloce incursione sulla fascia sinistra, l’attaccante Valerio Todaj (classe 2003) ha centrato la porta presidiata da Barlocco spezzando l’equilibrio e regalando il prezioso vantaggio agli sopiti. Infatti, dopo aver subito il gol, la Lentatese non è riuscita a risalire la corrente tanto da subire l’ottava sconfitta in questo campionato.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

La classifica. Arconatese 36 punti; Solbiatese 27; Saronno 23; Caronnese 22; Besnatese, Legnano 21; Vergiatese, Rhodense 20; Magenta 19; Mariano, Vis Nova Giussano, Arcellasco Città di Erba 17; Sedriano, Lentatese 16; Sestese 15; Alta Brianza Tavernerio 12; Vigevano 11; Ardor Lazzate 9 punti.

Prossimo turno domenica 7 dicembre ore 14,30: Lentatese – Rhodense; ore 15; Ardor Lazzate – Vis Nova Giussano

Calcio, Eccellenza Girone B: Seregno

Il Seregno ha fermato sul pareggio anche il Codogno che si è confermato in vetta alla classifica al termine di un match combattuto e dopo un corposo recupero (20’ minuti) concesso per un malore, che aveva fatto temere il peggio, di un calciatore del Seregno. Il punteggio è stato sbloccato dopo il fischio d’inizio da Simone Pontiggia (ottava rete in stagione per il bomber azzurro) ma gli ospiti hanno recuperato con la quarta rete di Christian Tomella e sono passati in vantaggio con Alex Romano. Nella ripresa il Seregno è riuscito a pareggiare con Tommaso Ferrara ma poi il risultato non è più cambiato.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Al Comunale di Baranzate, la Fucina Muggiò ha perso di misura il confronto con una squadra che ha come obiettivo quello di conquistare il passaggio nella categoria superiore. Il match è stato combattuto con vigore da entrambe le contendenti come lo certificano le sette ammonizioni (quattro i calciatori ospiti sanzionati con il giallo e tre quelli della Baranzatese). La squadra locale diretta da mister Uberto Tomanin ha sbloccato il punteggio al 36’ con Riccardo Capogna (attaccante con trascorsi anche nelle file del Seregno) e raddoppiato al 70’ con il giovane Alessandro Lanotte. La Fucina di mister Agostino Mastrolonardo al 78’ è rientrata in partita con la quinta rete del giovane attaccante Fiodor Grimaldi ma poi la difesa avversaria ha retto l’urto sino al fischio finale.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

La classifica. R.C.Codogno 29 punti; Ponte SP Mapello 27; Tritium, Academy Calvairate, Caravaggio 26; Baranzatese 26; Seregno 22; Zingonia Verdellino 20; Barona, Tribiano, Cisanese 18; Lemine Almenno, Assago 14; Accademia Pavese 12; Cinisello, Casteggio 11; Fucina Muggiò 10; Fanfulla 8 punti.

Prossimo turno domenica 7 dicembre ore 14,30: Casteggio – Seregno; ore 15: Fucina Muggiò – Zingonia Verdellino.