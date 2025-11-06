Calcio, Eccellenza: derby di Brianza alla Lentatese, salta la panchina dell’Ardor

Turno infrasettimanale di Eccellenza, valido per la decima giornata di campionato tutto sommato positivo per le squadre brianzole, che raccolgono tre vittorie mentre il derby di Brianza disputato allo stadio Ottavio Bugatti di Lentate sul Seveso sorride soltanto alla Lentatese che ha superato nettamente l’Ardor Lazzate, una sconfitta che poi è sfociata nell’esonero dell’allenatore Ferdinando Fedele.

Calcio, Eccellenza Girone A: l’Ardor Lazzate esonera Ferdinando Fedele, Ghidelli (ex Leon) in pole

Dopo le notizie trapelate alla fine de match di Lentate, nella mattinata di giovedì è arrivato il comunicato ufficiale della società Ardor Lazzate, che ha annunciato la separazione del rapporto con il tecnico. Si attende ora di capire il nome del successore. Secondo quanto si è appreso in pole position per l’eventuale successione sembra esserci Riccardo Ghidelli, lo scorso campionato allenatore della Leon Vimercate, capace di portare il team arancione in Serie D, che sarebbe in vantaggio rispetto a Danilo Tricarico esonerato nella giornata di martedì dalla Trevigliese.

Questo il comunicato ufficiale del team giallo-blù. “La Società Ardor Lazzate comunica di aver interrotto in data odierna e di comune accordo il rapporto professionale con Mister Ferdinando Fedele come allenatore della Prima squadra. Tutta A.C. Ardor Lazzate desidera esprimere un sentito ringraziamento per l’impegno, la dedizione e la professionalità con cui mister Fedele, fin dal primo giorno, ha guidato la squadra contribuendo alla causa Gialloblù, distinguendosi per l’unicità delle sue competenze tecniche, umane e relazionali. Indimenticabile la stagione dei record vissuta nell’annata 2023/2024, culminata con il raggiungimento della finale playoff di Eccellenza”.

Calcio, Eccellenza Girone A: Vis Nova Giussano

Nel girone A, in vetta alla classifica l’Arconatese non va oltre il pareggio a Sedriano, per altro conquistato quasi allo scadere con una rete dell’attaccante Giuseppe Torraca, ma le contendenti non ne approfittano e il team allenato da Giovanni Livieri può conservare un cospicuo numero di punti sulla Solbiatese, prima inseguitrice. Il Vis Nova Giussano, con la doppietta del trequartista Federico Trezza, supera la Caronnese che aveva eliminato il Seregno dalla Coppa Italia.

Calcio, Eccellenza Girone A: risultati, prossimo turno e classifica

Risultati e marcatori partite con in campo squadre brianzole: Lentatese-Ardor Lazzate 3-0 (21’ pt e 23’ st su rigore Diaferio, 35’ st Carrino), Vis Nova Giussano-Caronnese 2-0 (23’ st e 33’ st Trezza)

Prossimo turno 11° giornata domenica 9 novembre, ore 14.30: Besnatese – Lentatese. Ore 15: Ardor Lazzate – Mariano. Ore 15.30: Altabrianza Tavernerio – Vis nova Giussano

La classifica. Arconatese 26 punti; Solbiatese 19; Caronnese 17; Rhodense, FBC Saronno Vis Nova Giussano, Lentatese 16; Mariano, Legnano, Sedriano, Besnatese, Vergiatese 13; Sestese 11; Arcellasco Città di Erba, Vigevano, Magenta 9; Ardor Lazzate 8; Altabrianza Tavernerio 7 punti.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò centra la seconda vittoria

Un mercoledì da leoni sia per il Seregno che per la Fucina Muggiò: gli azzurri dopo tre sconfitte di fila si riscattano e nell’infuocato finale dapprima raggiungono il Barona Sporting con il goal di Papapicco e poi realizzano il clamoroso sorpasso con il penalty trasformato da Pontiggia. Grande festa anche a Muggio dove la squadra di Agostino Mastrolonardo ha conquistato la seconda vittoria stagionale superando il combattivo Casteggio grazie alle prodezze di due giovani attaccanti: Fiodor Grimaldi (classe 2005) e Christian Grossi (classe 2006).

Calcio, Eccellenza Girone B: gli altri risultati

Il Codogno di mister Tassi ha espugnato 2-0 Cinisello con un gol per tempo, di Dragoni appena prima dell’intervallo e Salom al 6’ della ripresa (ma la vittoria poteva anche essere più larga) ed è tornato in testa alla classifica del girone in virtù della sconfitta interna della Baranzatese. Per il Codogno un piccolo allungo anche sulla Tritium che, dopo aver sconfitto il Seregno nel match disputato allo Stadio Ferruccio, non è andata oltre il 2-2 ad Assago.

Ancora ultimo il Fanfulla (con soli 3 punti) che è stato sconfitto per 1-0 dalla nona in classifica Zingonia Verdellino: a segno su punizione il centrocampista Lorenzo Degeri, al primo centro stagionale con la maglia gialloverde. Ad attendere Codogno e Fanfulla nell’undicesima giornata, che si disputerà domenica 9 novembre, ci saranno rispettivamente Cisanese e Seregno. Al comunale Acerbi, il Codogno ospiterà Lizzola e compagni, alla Dossenina invece, il Fanfulla troverà il Seregno per proporre un match che rievoca il glorioso passato di entrambe le società in stagioni in cui militavano addirittura nella Serie B.

Calcio, Eccellenza Girone B: risultati, prossimo turno e classifica

Risultati e marcatori partite con in campo squadre brianzole: Seregno-Barona Sporting 2-1 (42’ pt Calabro; 46’ st Papapicco, 49’ st su rigore Pontiggia), Fucina Muggiò-Casteggio 2-0 (14’ pt Grimoldi, 35’ st Grossi)

Prossimo turno domenica 9 novembre, ore 14,30: Fanfulla-Seregno e Fucina Muggiò-Caravaggio.

La Classifica. Codogno 21 punti; Baranzatese, Ponte SP Mapello 20; Seregno, Tritium 19; Accademia Calvairate, 18; Caravaggio17; Tribiano, Zingonia Verdellino 16; Barona 11; Casteggio, Cisanese 10; Fucina Muggiò, Lemine Almenno, Accademia Pavese 9; Cinisello 7; Assago 6; Fanfulla 3 punti.