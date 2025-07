Il Comitato Regionale Lombardo della FIGC ha ufficializzato tutti i ripescaggi, dall’Eccellenza fino alla Prima Categoria passando per la Promozione. Nel primo comunicato della stagione sportiva 2025/2026, il CRL ha messo nero su bianco quelle che sono le squadre a salire di categoria, ufficializzando il salto del Seregno.

Calcio, Eccellenza: nuova maglia per Matteo Viganò e Gioele Cazzaniga

Giorni caldi anche per il calciomercato ma soprattutto per due popolari calciatori che hanno cambiato maglia. Sono il difensore Matteo Viganò (classe 1990) di Seregno che lasciata l’Alta Brianza di Tavernerio è stato tesserato dal Saronno e Gioele Cazzaniga (classe 1997) attaccante esterno ingaggiato dall’Ardor Lazzate dopo una stagione in serie D al Sant’Angelo.Calcio, Eccellenza: calciomercato nel vivo, cosa succede in Brianza

La Lentatese ha iniziato la sua sessione estiva con un ritorno e quattro volti nuovi. Agli ordini di mister Roberto Mastrolonardo ci sarà nuovamente Andrea Lanzarini (classe 2003) centrocampista che torna a Lentate sul Seveso dopo due stagioni a Meda. Gli arrivi sono rappresentati dai centrocampisti Antonio Angiò, classe 2004 con un passato a Lesmo, Muggiò, Seregno, Pro Sesto; Camillo Ranfi, classe 2005. Cresciuto nel settore giovanile del Lecco, la scorsa stagione la prima esperienza da titolare a Lesmo in Promozione; Gabriele Gualandris, classe 1999, arriva dopo quattro anni da protagonista in Alta Brianza e la sua esperienza in categoria sarà fondamentale per aiutare la squadra infine Stefano Sberna, difensore classe 2003, con un passato anche a Legnano, Verbano, Varesina e Lecco.

La Vis Nova Giussano, neo promossa in Eccellenza, ha proseguito la campagna di rafforzamento dell’organico per cui vestiranno la maglia neroverde Christian Pollutri, classe 2000, ex Lissone, giocatore duttile e versatile sulla corsia esterna che abbina capacità individuali offensive ad una grande resistenza aerobica; quindi Andrea Marzucca centrocampista classe 2002, la passata stagione alla Casati Arcore, e Edoardo Cima Vivarelli altro centrocampista che si è messo in mostra nello scorso campionato indossando la maglia del Cantù San Paolo.

Calcio, Eccellenza: le date delle iscrizioni ai campionati dilettantistici e le date

Per quanto riguarda le date delle iscrizioni, da lunedì 7 luglio sono aperte ai Campionati dilettantistici. In Eccellenza e in Promozione le società potranno iscriversi fino al 18 luglio, mentre in Prima e in Seconda categoria avranno tempo sino al 23 luglio e quelle della Terza Categoria sino al 29 luglio. Le stesse date varranno per ognuna delle rispettive coppe di categoria (Coppa Italia per Eccellenza e Promozione, Coppa Lombardia per Prima, Seconda e Terza categoria).

La Coppa Italia e la Coppa Lombardia (primi impegni ufficiali) scatteranno domenica 7 settembre, mentre una settimana più tardi, domenica 14 settembre, prenderanno il via tutti i campionati dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Per quanto riguarda il settore giovanile, l’attività ufficiale comincerà nel weekend del 6 – 7 settembre con la Coppa Lombardia Under 19. I campionati invece inizieranno tra il 14 e il 21 settembre a seconda della categoria: per l’Under 18 regionale il fischio d’inizio verrà dato sabato 20 settembre mentre la Terza Categoria Under 21 partirà domenica 21 settembre.