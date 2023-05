Calcio, dopo due ore di sofferenza il Seregno ferma il Breno e conquista la salvezza

Traguardo raggiunto. Dopo una sofferenza lunga due ore, il Seregno ha conquistato il diritto a giocare anche il prossimo anno in serie D, chiudendo sullo 0-0 il match di playout contro il Breno, disputato allo stadio Ferruccio. Gli azzurri hanno strappato la salvezza grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare rispetto ai bresciani. La gara è stata a dir poco complicata per i padroni di casa, un po’ come tutto il percorso nel girone B. Gli ospiti sono scattati meglio dai blocchi di partenza ed al 10’ hanno centrato la traversa con Giuseppe Boldini. I granata hanno poi spinto con continuità ed al 38’ hanno costruito la loro miglior opportunità con Federico Tomaselli, stoppato sul più bello da Emanuele De Bono, sostituto dell’infortunato Luca Bonadeo.

Serie D: Cattaneo decisivo allo scadere

Raffaele Ortolini in azione

Nella ripresa la musica non è cambiata, anche se il forcing dei bresciani ha perso lucidità cammin facendo. Al 35’ i brianzoli hanno avuto la palla per chiudere i conti con Giovanni Valtulini, il cui sinistro è stato però bloccato da Filippo Ansaldi. Al 45’ la scena se l’è presa Matteo Cattaneo, il migliore dei suoi, che in spaccata ha deviato sul fondo la botta a colpo sicuro di Hervè Otelè. Lo 0-0 al 90’, come da regolamento, ha rimandato il verdetto ai tempi supplementari.

Serie D: Confalonieri stoppato dal palo nei supplementari

L’extratime, giocato in parte sotto una fitta pioggia, è stato caratterizzato da una tensione palpabile su entrambe le sponde. Nella prima frazione, all’8’ Filippo Ansaldi è stato bravissimo a fermare Christian Silenzi, mentre al 4’ del secondo tempo la dea bendata ha baciato in fronte gli azzurri, che hanno visto stamparsi sul palo una girata volante di Luca Confalonieri, con Emanuele De Bono fuori causa. Al fischio conclusivo, il Ferruccio è esploso in un’esultanza che ha avuto il sapore della liberazione.

Serie D: Seregno e Breno di nuovo avversari in tribunale

Una fase del match

Come è risaputo, Seregno e Breno saranno nuovamente avversari martedì 16 maggio davanti al tribunale federale, per la discussione collegiale del ricorso presentato dai bresciani, finalizzato ad ottenere una penalizzazione di quattordici punti nella classifica del girone B per gli azzurri, sulla scorta del contestato tesseramento del difensore ivoriano Dramane Konatè. Se accolta, l’istanza produrrebbe la revisione della graduatoria e determinerebbe la retrocessione in Eccellenza del Seregno, con il Breno che invece dovrebbe giocarsi le sue chance di permanenza nella categoria in un nuovo playout contro il Varese. Va detto comunque che la richiesta della società della Valcamonica di un decreto monocratico che definisse immediatamente la questione è già stata rigettata e per questo nell’ambiente seregnese c’è ottimismo.

Serie D: la gioia del direttore generale Colombo

Un tentativo offensivo del Seregno nella prima frazione

«Salvo sul campo due volte… Grazie a tutti, perché in una situazione così difficile è stato un capolavoro!» ha commentato nel frattempo su Facebook il direttore generale Jacopo Colombo, riferendosi ai tre punti di penalizzazione per i pasticci della proprietà, che hanno costretto i suoi ragazzi a disputare i playout, nonché alle difficoltà che la società ha incontrato nel pagamento degli stipendi ai tesserati, ufficializzate dagli stessi con una lettera qualche settimana fa, in cui avevano sollecitato il patron Fabio Iurato a far fede agli impegni presi. Iurato è tornato da allora per la prima volta in tribuna per il match con il Breno, esultando alla fine insieme ai tifosi, alcuni dei quali però non hanno mancato di esternargli il loro malcontento, per usare un eufemismo. Rimangono ora i dubbi su come potrà essere sistemata una situazione finanziaria che appare a dir poco delicata.

Serie D: il tabellino della gara

Un’altra immagine dell’esultanza conclusiva

Seregno-Breno 0-0 d.t.s.

Seregno: De Bono; Santambrogio (44’ s.t. Konatè), Cattaneo, Magli, Bosco (11’ s.t. Valtulini); Bright (1’ s.t.s. Zangrillo), Panatti, Eberini; Santonocito (23’ s.t. Mendes); Silenzi, Ortolini (7’ s.t.s. Henin). A disp.: Sala, Cappadonna, Pozzoli e Barracane. All.: Di Gioia.

Breno: Ansaldi; Boafo (1’ s.t.s Cristini), Tagliani, Baschirotto (1’ s.t.s. Confalonieri), Turano; Mondini, Sampietro (41’ s.t. Otelè), Boldini, Tomaselli (26’ s.t. Triglia); Arma, Pelamatti (26’ s.t. Nolaschi). A disp.: Lollio, Costanzo, Bellesi e Carminati. All.: Soave.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.

Note: ammoniti Panatti (S), Santambrogio (S), Valtulini (S) ed Arma (B) per gioco falloso, Silenzi (S) e Triglia (B) per proteste. Calci d’angolo: 8-3 per il Breno. Recuperi: 0’ p.t., 5’ s.t., 1’ p.t.s., 1’ s.t.s.