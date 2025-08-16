Il comitato regionale lombardo della Figc ha diramato anche quelli che sono i gironi per la stagione 2025/2026 nel campionato di Promozione. Con questo provvedimento le società brianzole sono state inserite in tre gironi, ma tra le altre curiosità quella che sicuramente salta all’occhio è l’inversione del girone delle varesotte/altomilanesi con le bergamasche, che hanno preso il gruppo A. Significativo, altresì, lo spostamento anche per Lissone e Speranza Agrate, che non giocheranno più con le canturine, le lecchesi e alcune comasche.

Calcio: la Casati Arcore ingaggia il bomber Antonio Gentile

La Casati Arcore, dopo la retrocessione dall’Eccellenza, è stata inserita nel girone D, ma questa scelta non modifica l’obiettivo della società biancoverde che è quello dell’immediato ritorno nella categoria superiore, come è stato ben evidenziato dagli ingaggi di esperti calciatori nel roster della squadra affidata a mister Daniele Camarda. Tra i grandi colpi d’esperienza si inserisce il bomber Antonio Gentile, la scorsa stagione protagonista della favolosa cavalcata del Seregno Fbc. Un ingaggio certificato da un comunicato della società. «La Casati Calcio Arcore accoglie con entusiasmo Antonio “Toni” Gentile, classe 1985, attaccante di enorme esperienza, carisma e fiuto del gol. Le sue esperienze: 6 anni al Calvairate e triplo salto di categoria fino all’Eccellenza; 3 anni alla Rhodense, promozione in Eccellenza più 2 anni di conferme e… pallone d’oro dilettanti, quindi 2 stagioni al Vighignolo con la fascia da capitano e raggiungimento dei playoff. Ultima stagione al Seregno, protagonista nella cavalcata playoff e salto in Eccellenza. Esperienza, leadership e gol pesanti: un mix perfetto per questo colpo di mercato».

Calcio: le milanesi inserite nel girone F

Infine, le società milanesi sono state inserite nel girone nel girone F, che ha visto anche l’ingresso di lodigiane e cremonesi. L’inizio del campionato è stato fissato a domenica 14 settembre.

Calcio: i gironi delle compagini brianzole

Questi i gironi nei quali sono state inserite le squadre brianzole. Girone B: Ars Rovagnate, BaSe96 Seveso, Bellagina, Cantù San Paolo, Castello Città di Cantù, Civate, ColicoDerviese, Grentarcadia, Lesmo, Luciano Manara, Olginatese, Olympic Morbegno, Pontelambrese, Rovellasca, Vibe Ronchese. Girone C: Accademia BMV, Accademia Vittuone, Accademia Inveruno, Aurora Cantalupo, Canegrate, Castanese, Ceriano Laghetto, Gallarate, Gavirate, Ispra, Luino, Morazzone, SC United, Universal Solaro, Verbano, Vighignolo. Girone D: Casati Arcore, Afforese, Arca, Ausonia Academy, C.O.B. 91 Cormano, Circolo Giovanile Bresso, Città di Segrate, Concorezzese, Dipo Vimercatese, FC Milanese, Lissone, Olimpic Trezzanese, Pozzuolo Calcio, Rozzano, Speranza Agrate.