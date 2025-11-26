Calcio, Coppa Italia Serie C: il Renate elimina l’Inter U23 in rimonta e va ai quarti

Prestigiosa vittoria del Renate che all’U-Power Stadium di Monza ha sconfitto, con una irresistibile rimonta nei minuti finali, l’Inter U23 qualificandosi ai quarti di finale della Coppa Italia Serie C.

Calcio, Coppa Italia Serie C: negli ottavi era andata ko la Juve Next Gen

Si ferma quindi il cammino dell’Inter U23 che era approdata agli ottavi vincendo in trasferta, di misura, sull’Ospitaletto mentre il Renate allo stadio Mino Favini di Meda aveva avuto la meglio sulla Juventus Next Gen ai calci di rigore.

Calcio, Coppa Italia Serie C: Monza-Inter U23, la partita

A Monza, il Renate ha sbloccato il punteggio al 6’ con Anelli rapido a ribadire in rete dopo una respinta di Melgrati. L’Inter ha reagito con ordine e al 36’ è pervenuta al pareggio: dopo una grande azione manovrata, assist di Kamate a Lavelli che nel cuore dell’area avversaria, calci di prima intenzione sotto l’incrocio dei pali trovano uno splendido gol.

Nella ripresa l’Inter U23, più propositiva, non finalizza alcune iniziative per passare in vantaggio e solo al 79’ completa la sua superiorità: Zuberek riceve sulla sinistra, entra in area e da posizione defilata lascia partire un sinistro potentissimo che si insacca sotto la traversa per il 2-1.

Le emozioni però non sono finite e nel finale arriva il clamoroso sorpasso del Renate. All’89’ Del Carro guadagna un rigore trasformato da Rossi per il 2-2. Nei minuti di recupero i ragazzi di mister Foschi completano la rimonta: al 93’, sugli sviluppi di un corner, una mischia in area porta il pallone sui piedi di Auriletto, che da pochi passi realizza il definitivo 3-2 per stampare una vittoria prestigiosa.

Calcio, Coppa Italia Serie C: il tabellino di Inter U23-Renate 2-3

INTER U23-RENATE 2-3

Marcatori: 6′ Anelli (R), 36′ Lavelli (I), 79′ Zuberek (I), 90′ rig. G. Rossi (R), 90’+3′ Auriletto (R).

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Stante, Maye; Kamate (dall’85’: Re Cecconi), 37 Kaczmarski (46’: Bovo), Zanchetta, Topalovic (46’: Berenbruch 46′), David; Lavelli (76’: Agbonifo), Spinaccè (68’ Zuberek). A disposizione: Raimondi, Lleshi, iordilino, Prestia, Zouin, Della Mora. Allenatore: Stefano Vecchi.

RENATE (3-5-2): Bartoccioni; Ori (dal 67’: Riviera), Auriletto, Ziu; Ghezzi, Calì, G. Rossi, Vassallo (62’ Del Carro), Ruiz Giraldo (67’: Mastromonaco); Anelli (76’: Kolaj), Spalluto (62’: De Leo). A disposizione: Nobile, A. Rossi, Bonetti, Di Nolfo, Spedalieri, Meloni. Allenatore: Luciano Foschi.

Arbitro: Kovacevic sezione di Riva del Garda. Assistenti: Taverna (sez.Bergamo), Cufari (Sez.Torino) – Quarto ufficiale: Bozzetto (Sez.Bergamo).

Ammoniti: Mastromonaco (R), Zuberek (I), Ziu (R).