Calcio: Azzurre a Monza, Galles battuto e omaggio a Natalina Ceraso Levati

Un gol di Barbara Bonansea al quinto minuto del primo tempo, il 31° in carriera, e il quasi gol poco dopo di Cristiana Girelli (alla presenza 115 in Nazionale) nella vittoria dell’Italia all’U-Power Stadium di Monza contro il Galles nella sfida di Nations League della nazionale femminile. Un ritorno in città delle Azzurre dopo vent’anni festeggiato venerdì sera da più di 4mila spettatori.

Calcio: Azzurre a Monza, «la vittoria non era scontata, bene così»

«La vittoria era quello che volevamo e non era scontata, perché il livello della competizione è molto alto – ha dichiarato il ct Andrea Soncin a fine gara – sicuramente potevamo essere più precisi in fase conclusiva, ma sono molto soddisfatto dell’atteggiamento delle ragazze. Mi è piaciuto l’approccio delle ragazze che hanno iniziato la partita, ma anche chi è entrata ha dato tanto e questo dimostra che il gruppo è solido e veramente unito».

Calcio: Azzurre a Monza, applauso e omaggio floreale per Natalina Ceraso Levati

Nell’intervallo della gara c’è stato l’omaggio al calcio femminile monzese con un lungo applauso a Natalina Ceraso Levati, dirigente del Fiammamonza e della Divisione Calcio Femminile che ha guidato dal 1997 al 2009.

“Un simbolico passaggio di testimone per celebrare la storia del movimento e l’incontro tra passato e presente”, ha sottolineato la Figc.

Monza Italia Galles UEFA Women’s Nations League – foto Francesco Scaccianoce/FIGC

Ceraso Levati ha 81 anni, di cui 50 dedicati al calcio femminile: ha ricevuto un mazzo di fiori bianchi e rossi, i colori della città e della società che fondò con il padre Reno Ceraso, da Federica Cappelletti e Laura Tinari, presidenti della Divisione Serie A Femminile Professionistica e della Divisione Serie B Femminile.

Calcio: Azzurre a Monza, l’impegno di Ceraso per il movimento femminile

“Nel corso dei suoi tre mandati le squadre iscritte ai campionati nazionali sono aumentate di oltre il 50%, mentre le tesserate del 120%, passando da 9.667 a circa 22.000. Numeri che hanno posto le basi per l’ulteriore crescita fatta registrare negli ultimi anni, durante i quali – oltre allo storico traguardo del professionismo raggiunto nel 2022 – il calcio è diventato uno degli sport più praticati da bambine e ragazze”, spiega la Figc in una nota.

Tra le giocatrici viste crescere anche Viviana Schiavi, vice del ct Andrea Soncin, che nel 2005/2006 ha conquistato lo scudetto con il Fiammamonza. E poi anche Michela Cambiaghi, Sofia Cantore e Benedetta Glionna, partite dal club brianzolo e arrivate in Nazionale.