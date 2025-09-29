Terzo turno ancora ricco di sorprese per le squadre brianzole nel campionato di Promozione.

Promozione: la situazione nel girone B

Nel girone B, risale il Lesmo, quarto, che ha sconfitto in casa 2-0 il Rovellasca. Nel tabellino sono finiti i nomi di Nicolò Lolli e Mattia Beretta. Ancora kappaò invece il Meda, che sta faticando a calarsi nella realtà della categoria, dopo la retrocessione dall’Eccellenza della scorsa primavera. I bianconeri hanno ceduto 2-0 in trasferta alla capolista Ars Rovagnate, che ha concretizzato la sua terza affermazione consecutiva grazie alle reti di Federico Mercuri e di Andrea Fumagalli. Bene la Base Seveso, che tra le mura amiche ha piegato 2-1 la Luciano Manara. Il doppio vantaggio locale nel primo tempo, con Luca Santonocito e Dario Bollini, è stato solo parzialmente controbilanciato nella ripresa dalla prodezza di Mattia Arienti per l’undici di Barzanò. Sconfitta interna, infine, per la Vibe Ronchese, battuta 2-1 dalla Bellagina: di Simone Ceppi, Gabriele Corti e Federico Fusi le marcature del match.

Promozione: il punto del girone C

Nel girone C, l’Universal Solaro ha firmato una rimonta ormai insperata sul campo della Castanese, pareggiando 3-3. Sotto di tre gol, quelli firmati da Riccardo Greco, Eros Bertuzzi e Luca Ruggeri, gli ospiti hanno recuperato con Luca Briacesco, Lorenzo Rubini e Guglielmo Gussoni. Divisione della posta anche per il Ceriano Laghetto, che ha impattato 0-0 a Gavirate.

Promozione: la terza giornata nel girone D

Nel girone D, il big match tra Speranza Agrate ed Ac Lissone se lo sono aggiudicati i rossoverdi agratesi, impostisi 1-0, per merito di Matteo Piantoni, a bersaglio dopo un quarto d’ora. Prosegue il momento negativo della Casati Arcore, superata 2-0 in trasferta dall’Ausonia Academy. Decisivi un autogol ed un acuto di Gabriele Musazzi. Segnali di crescita da parte della Concorezzese, che ha finalmente mosso la sua classifica pareggiando a Rozzano. Il 2-2 porta le sigle di Federico Mereto, autore di una doppietta per i padroni di casa, nonché di Alessandro Pozzi e Bislim Shala per gli ospiti. Infine, la Dipo Vimercatese è attesa lunedì 29 settembre, alle 21, a Milano, dal posticipo sul campo dell’Arca.