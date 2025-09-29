Agrate Brianza Sport

Calcio, ancora sorprese in Promozione: risalgono Lesmo e Speranza Agrate, giù Meda e Casati Arcore

Nel girone C, rimonta clamorosa dell'Universal Solaro, che ha recuperato tre gol sul campo della Castanese, pareggiando 3-3
Calcio 2025 Promozione Speranza Agrate
La Speranza Agrate ha vinto il big match contro l’Ac Lissone (foto da Facebook)

Terzo turno ancora ricco di sorprese per le squadre brianzole nel campionato di Promozione.

Promozione: la situazione nel girone B

Nel girone B, risale il Lesmo, quarto, che ha sconfitto in casa 2-0 il Rovellasca. Nel tabellino sono finiti i nomi di Nicolò Lolli e Mattia Beretta. Ancora kappaò invece il Meda, che sta faticando a calarsi nella realtà della categoria, dopo la retrocessione dall’Eccellenza della scorsa primavera. I bianconeri hanno ceduto 2-0 in trasferta alla capolista Ars Rovagnate, che ha concretizzato la sua terza affermazione consecutiva grazie alle reti di Federico Mercuri e di Andrea Fumagalli. Bene la Base Seveso, che tra le mura amiche ha piegato 2-1 la Luciano Manara. Il doppio vantaggio locale nel primo tempo, con Luca Santonocito e Dario Bollini, è stato solo parzialmente controbilanciato nella ripresa dalla prodezza di Mattia Arienti per l’undici di Barzanò. Sconfitta interna, infine, per la Vibe Ronchese, battuta 2-1 dalla Bellagina: di Simone Ceppi, Gabriele Corti e Federico Fusi le marcature del match.

Promozione: il punto del girone C

Nel girone C, l’Universal Solaro ha firmato una rimonta ormai insperata sul campo della Castanese, pareggiando 3-3. Sotto di tre gol, quelli firmati da Riccardo Greco, Eros Bertuzzi e Luca Ruggeri, gli ospiti hanno recuperato con Luca Briacesco, Lorenzo Rubini e Guglielmo Gussoni. Divisione della posta anche per il Ceriano Laghetto, che ha impattato 0-0 a Gavirate.

Promozione: la terza giornata nel girone D

Nel girone D, il big match tra Speranza Agrate ed Ac Lissone se lo sono aggiudicati i rossoverdi agratesi, impostisi 1-0, per merito di Matteo Piantoni, a bersaglio dopo un quarto d’ora. Prosegue il momento negativo della Casati Arcore, superata 2-0 in trasferta dall’Ausonia Academy. Decisivi un autogol ed un acuto di Gabriele Musazzi. Segnali di crescita da parte della Concorezzese, che ha finalmente mosso la sua classifica pareggiando a Rozzano. Il 2-2 porta le sigle di Federico Mereto, autore di una doppietta per i padroni di casa, nonché di Alessandro Pozzi e Bislim Shala per gli ospiti. Infine, la Dipo Vimercatese è attesa lunedì 29 settembre, alle 21, a Milano, dal posticipo sul campo dell’Arca.

