Calcio, AC Monza settore giovanile: il programma delle partite, l’Under 17 fa visita alla Fiorentina

Il weekend del Settore Giovanile dell’AC Monza è alle porte. L’Under 17 biancorosso, domenica 9 giugno, farà visita alla Fiorentina, gara valida per il ritorno dei quarti di finale scudetto in programma al Viola Park. Dopo la sconfitta di misura rimediata nella gara di andata (per i giovani bagai a segno Principe, ndr), la formazione guidata dal tecnico Riccardo Monguzzi è pronta per affrontare una grande sfida.

L’Under 15 scenderà in campo tra le mura amiche sabato 8 giugno per un test amichevole contro l’Alessandria mentre domenica 9 l’Under 17 Femminile ospiterà il Bologna al Centro Sportivo Luigi Berlusconi-Monzello. Tornei e gare amichevoli attendono l’Attività di Base, dall’Under 14 all’Under 8, pronta a divertire e a conquistare nuovi importanti traguardi in un ricco weekend di sport.

AC Monza, Settore Giovanile: il programma delle partite del settore agonistico

Under 17

Fiorentina-Monza – domenica 09/06 ore 11:00 al Viola Park – Ritorno quarti di finale scudetto

Under 15

Monza-Alessandria – sabato 08/06 ore 15:00 al Centro Sportivo Luigi Berlusconi Monzello – Amichevole

AC Monza, Settore Giovanile: il programma delle partite del calcio femminile

Under 17

Monza-Bologna – domenica 09/06 ore 14:30 al Centro Sportivo Luigi Berlusconi Monzello – Amichevole

AC Monza, Settore Giovanile: il programma delle partite della attività di base

Under 14

Monza-Leon – sabato 08/06 – Amichevole

Under 13

5^ Memorial Lapomarda – sabato 08/06 – Torneo

Amici dei bambini – domenica 09/06 – Amichevole

Under 12

Sportitalia Village Pro Cup – sabato 08/06 – Torneo

Under 11

Memorial Aghemo – domenica 09/06 – Torneo

Under 10

Memorial Sergio Binda – da sabato 08/06 a domenica 09/06 – Torneo

Under 9

Memorial Giacomini – sabato 08/06 – Torneo

Under 8

Centro Schiaffino-Monza – sabato 08/09 – Amichevole