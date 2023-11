Cagliari-Monza 1-1, Palladino: «Felice per il gol di Maric, ora dovrà offrirci una cena»

Il Monza pareggia in trasferta contro il Cagliari, con il risultato di 1-1, nello spezzatino della Tredicesima giornata del campionato di Serie A. Padroni di casa in vantaggio dopo dieci minuti di gioco con il tap-in vincente sotto porta di Dossena, alla sua seconda rete consecutiva nella massima serie dopo il gol siglato alla Juve. Reazione biancorossa nella ripresa con il pareggio realizzato dal subentrato Maric che al 16’ del secondo tempo, sul corner calciato da Kyriakopoulos, svetta di testa siglando la sua prima rete in Serie A.

Le dichiarazioni di mister Palladino

A fine partita, nella sala stampa dell’Unipol Domus, è intervenuto l’allenatore della squadra brianzola, Raffaele Palladino, che ha commentato così il pareggio odierno ottenuto contro la formazione rossoblù.

Commento sulla gara: «Siamo partiti bene nei primi minuti, il Cagliari poi ci ha messo in difficoltà con l’intensità e la cattiveria, non riuscivamo ad essere puliti nella manovra. Il Cagliari è stato bravo nei calci piazzati e hanno meritato il vantaggio. Nel secondo tempo siamo stati grandi a reagire, chi è entrato ha fatto bene e, se debbo essere onesto, non dobbiamo disputare questi primi tempi».

L’atteggiamento del suo Monza: «Non è stato l’atteggiamento, oggi era tutto poco bello, l’abbiamo capito a fine prime tempo e abbiamo reagito, guardo il lato positivo delle cose».

La prestazione di Mirko Maric: «Maric è entrato bene, sono felice, ha sofferto tanto l’anno scorso. Oggi ci ha dato una grande mano quando è entrato, per noi questa è una forza. Ha grandi qualità e ora dovrà pure offrire una cena. Siamo una grande famiglia».

La partita del Cagliari: «Il Cagliari è camaleontico, conosco bene Ranieri ed è bravo a cambiare i sistemi di gioco in base all’avversario. Pensavo potesse giocare a quattro, invece si è presentato con una difesa a tre. I loro difensori sono stati bravi a non concederci mai mezzo metro, abbiamo affrontato una squadra in salute con un allenatore molto bravo».