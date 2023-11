Cagliari-Monza 1-1, le pagelle: tanto equilibrio nella battaglia, la rimonta Maric

CAGLIARI-MONZA 1-1 (1-0)

MARCATORI pt 10′ Dossena, st 15’ Maric

CAGLIARI (3-4-1-2) Scuffet 6.5; Goldaniga 6 (27’st Jankto 6), Dossena 7, Hatzidiakos 5.5; Zappa 6, Prati 6.5, Makoumbou 6, Augello 6 (43’st Azzi n.g.); Viola 7 (27’st Oristanio 6); Luvumbo 5.5 (30’st Pavoletti 6), Petagna 6 (30’st Lapadula 5.5). A disp.: Aresti, Radunovic, Deiola, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Obert, Azzi, Desogus, Shomurodov. All.: Ranieri 6.5

MONZA (3-4-1-2) Di Gregorio 6.5; D’Ambrosio 6, Caldirola 6, Carboni 6 (38’st Pablo Marì n.g.); Birindelli 6 (10’st Ciurria 6), Gagliardini 6.5, Pessina 6, Kyriakopoulos 6; Colpani 6 (20’st V. Carboni 6.5); Mota Carvalho 5.5 (20’st Machin 6), Colombo 5.5 (10’st Maric 7). A disp.: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Akpa Akpro, Pedro Pereira, Bettella, Bondo, Cittadini. All.: Palladino 6

Di Gregorio 6.5 Salvifico nel primo tempo, punito da una respinta corta sulla quale arrivano prima gli avversari dei compagni

D’Ambrosio 6 La velocità di Luvumbo potrebbe essere un problema, ma lo gestisce con assoluta esperienza e alla fine lo disinnesca anche

Caldirola 6 Ingaggia un duello tutto fisico con Petagna, andando sotto con l’ex compagno solamente a tratti e senza perdite

Carboni 6 Dal suo lato spesso si sposta Viola e fatica a contenerlo, quando cala il Cagliari lui si riprende (38’st Pablo Marì n.g.)

Birindelli 6 Non basta uno slalom tutto destro e una conclusione in porta per guadagnarsi i galloni da titolare; parte male, poi cresce, ancora però gli manca qualcosa (10’st Ciurria 6 La speranza è che la traversa colpita nel recupero sia un segnale di rinascita, il Monza ha troppo bisogno del suo Fantino)

Gagliardini 6.5 Fatica nella battaglia con il centrocampo fisico dei sardi, esce alla distanza e mette anche in difficoltà Scuffet con una staffilata da lontano

Pessina 6 Ranieri sceglie di levarlo dal centro del gioco mettendogli sempre qualcuno addosso, la sua prestazione migliora nella ripresa quando si apre qualche spazio

Kyriakopoulos 6 Crossa da angolo per la testa di Maric, è l’highlights della sua partita, una gara senza particolari squilli anzi con qualche indecisione di troppo

Colpani 6 Disinnescato dalla gabbia cagliaritana, va a corrente alternata. Non la sua miglior giornata (20’st V. Carboni 6.5 Coccola la palla con grande tecnica ed è subito nel centro dell’azione)

Mota Carvalho 5.5 Anche per lui una traversa, ma è letteralmente l’unica giocata per la quale si fa notare. Anche lui deve crescere di colpi, il gol avrebbe potuto sbloccarlo (20’st Machin 6 In predicato di partire titolare per le condizioni precarie di Colombo, ci mette un po’ di regia senza brillare particolarmente)

Colombo 5.5 Si vede che non sta bene: lotta, combatte, ma vince poche battaglie. Indeciso nel puntare la porta (10’st Maric 7 Entra, colpisce di testa, pareggia una partita che si era di molto complicata. Praticamente gioca ad un tocco, ma è quello decisivo)

Palladino 6 Gli manca qualche riferimento importante, gioca la carta Birindelli al posto di un Ciurria in un periodo poco brillante. La sua squadra cresce con i cambi, ma l’impressione è che sia più il Cagliari a calare. Alla fine porta a casa un buon punto, di sofferenza contro un avversario che nel primo tempo ci mette molta più intensità